Copinha: onde assistir aos jogos do mata-mata nesta quinta-feira, 11

Começa nesta quinta-feira, 11, o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Trinta e duas equipes entram em campo em busca de vaga na próxima fase em confrontos decisivos, em jogos apenas de ida. Em caso de empate no tempo normal, o desempate é nos pênaltis.

Atual campeão do torneio e invicto na primeira fase, o Palmeiras joga às 17h15 diante do Sampaio Corrêa, em São José do Rio Preto, com jogo de transmissão ao vivo pelo canal fechado Sportv.

Pouco mais tarde, às 19h30, é a vez de Flamengo e Avaí duelarem, também com transmissão do Sportv. Maior campeão da competição, com dez taças, o Corinthians fecha o primeiro dia de jogos eliminatórios às 21h45, contra o Comercial, em Araraquara.

Confira os jogos desta quinta-feira, 11

10h30

Cruzeiro x Parauapebas-PA – Sportv

11h

Cuiabá x Capivariano-SP – Paulistão Play

12h45

Grêmio x Sociedade Esportiva de Picos-PI – Sportv

Goiás x Porto Vitória-ES – Paulistão Play

Sport x Zumbi-AL – Youtube

15h

Tanabi-SP x Chapecoense – Paulistão Play

Fluminense x Atlético Guaratinguetá-SP – Sportv

Novorizontino-SP x Flamengo-SP – Paulistão Play

Coritiba x Vitória da Conquista-BA – Youtube

17h15

Palmeiras x Sampaio Corrêa-MA – Sportv

Athlético-PR x Guarani-SP – YouTube

19h

Mirassol x Real Ariquemes-RO – Paulistão Play

Ceilândia-DF x Floresta-CE – Paulistão Play

19h30

Atlético-GO x Juazeirense-BA – Paulistão Play

Flamengo x Avaí – Sportv

21h45

Corinthians x Comercial-SP – Rede Vida e Sportv