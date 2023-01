Copinha: onde assistir aos jogos desta terça-feira, 3

A terça-feira, 3, está recheada de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O torneio que abre o calendário do futebol brasileiro em 2023 reúne 128 equipes com jogadores nascidos entre 2002 e 2007. Entre os jogos do dia, o atual campeão, Palmeiras, estreia às 19h30 (de Brasília), contra a Juazeirense, com transmissão ao vivo do canal fechado SporTV. Confira a agenda completa:

08h45

São Carlos x São Carlense – Paulistão Play

11h

Botafogo x Pinheirense – SporTV

13h

Tanabi x Portuguesa – Paulistão Play

Tupão x Velo Clube – Paulistão Play

Sport x Volta Redonda – Youtube

Atlético Guaratinguetá x Gama – Paulistão Play

União Suzano x Novorizontino – Paulistão Play

AD Guarulhos x Flamengo-São Paulo – Paulistão Play

Ska Brasil x Paraná – Paulistão Play

15h

Athlético-PR x Picos – SporTV

Taubaté x Imperaatriz – Paulistão Play

15h15

Náutico x Real Ariquemes – Paulistão Play

Cuiabá x Parauapebas – Paulistão Play

Comercial x Inter de Limeira – Paulistão Play

Goiás x Pague Menos – Paulistão Play

Figueirense x Vitória da Conquista – Paulistão Play

Coritiba x São José – Youtube

16h15

Vitória x Aster Brasil – Paulistão Play

17h15

Fluminense x Porto Vitória – SporTV

Barretos x São Bento – Paulistão Play

17h45

Mirassol x União ABC

19h30

Palmeiras x Juazeirense – SporTV

Ferroviária x Fast – Paulistão Play

20h

Chapecoense x Inter de Minas – Paulistão Play

Avaí x Ceilândia – Paulistão Play

21h45

Corinthians x Zumbi – SporTV

