Copinha: onde assistir aos jogos desta terça-feira, 10

A Copa São Paulo de Futebol Júnior dá continuidade à última rodada da primeira fase da competição, nesta terça-feira, 10. Equipes de 11 grupos decidem sua participação no torneio. Entre elas, São Paulo, Atlético-MG e América-MG entram em campo já classificados para a fase de mata-mata.

Os são-paulinos venceram as duas primeiras partidas e, com cinco pontos de vantagem para o terceiro colocado, já estão com vaga garantida na próxima fase. A partida em Araraquara, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, às 21h45, diante do Marília, terá transmissão Paulistão Play.

O Vasco, por sua vez, precisa de um empate para se garantir no mata-mata e na liderança da chave. O time joga às 19h30, diante do Audax-SP, no estádio José Liberatti, em partida com transmissão do Sportv.

Confira onde assistir aos jogos desta terça-feira, 10

10h45

Remo-PA x São Caetano – Paulistão Play

11h

Canaã-BA x Botafogo-PB – Paulistão Play

12h45

Galvez-AC x Mixto-MT – Paulistão Play

13h

Retrô-PE x Ponte Preta – Paulistão Play

Camboriú-SC x Ituano – Paulistão Play

Madureira-RJ x Rio Claro-SP – Paulistão Play

Operário-PR x CSA-AL – Paulistão Play

Nova Iguaçu-RJ x Mauaense-SP – Paulistão Play

Juventus-SP x Fortaleza – Youtube Paulistão

13h15

Ibrachina-SP x Santa Cruz – Paulistão Play

15h

Água Santa-SP x Atlético-MG – SporTV

15h15

Despotivo Brasil-SP x CRB-AL – Paulistão Play

Sharjah Brasil-SP x Ceará – Paulistão Play

São Bernardo-SP x Bahia – YouTube

Mauá-SP x Vila Nova-GO – Paulistão Play

Vocem-SP x América-MG – Paulistão Play

16h45

Maringá-PR x RB Bragantino – Paulistão Play

17h15

Capital-DF x Hercíclio Luz-SC – SporTV

18h

Itabaiana-SE x Botafogo-SP – Paulistão Play

19h

Lemense-SP x ABC-RN – Paulistão Play

Porto Velho-RO x CSP-PB – Paulistão Play

19h30

Audax-SP x Vasco – Sportv

20h15

Atlético-GO x Sampaio Corrêa-MA – Paulistão Play

21h45

Marília-SP x São Paulo – Paulistão Play