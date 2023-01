Copinha: onde assistir aos jogos desta segunda-feira, 9

A Copa São Paulo de Futebol Júnior segue com a disputa da primeira fase da competição, nesta segunda-feira, 9. Completada a segunda rodada, equipes de 14 grupos fecham sua participação nos grupos. Entre elas, Corinthians e Palmeiras vão a campo precisando de apenas um empate para depender só de suas próprias forças para garantir vaga no mata-mata.

Maior vencedor do torneio com dez taças, Timão venceu as duas primeiras partidas e não entra classificado por mero detalhe. Contra a Ferroviária de Araraquara, precisa de um empate para se garantir no mata-mata e na liderança da chave. O duelo tem transmissão da Rede Vida e SporTV, às 21h45.

Enquanto isso, o atual campeão Verdão vai a campo contra o Rio Preto, em situação idêntica a do seu rival. Um empate é sinônimo de classificação e primeira posição. A partida pode ser assistida via SporTV, às 19h30. Também nesta segunda, o Fluminense encara o Taubaté-SP, a partir das 17h15, com transmissão do SporTV

Confira onde assistir aos jogos desta segunda-feira, 9

8h45

Pinheirense-PA x São Carlos-SP – Paulistão Play

10h45

São José-RS x Guarulhos-SP – Paulistão Play

11h

Grêmio São Carlense-SP x Botafogo-RJ – SporTV

12h45

Picos-PI x São Bento-SP – Paulistão Play

13h

Real Ariquemes-RO x Portuguesa-SP – Paulistão Play

Paraupebas-PA x Velo Clube-SP – Paulistão Play

Volta Redonda-RJ x Inter de Limeira-SP – Paulistão Play

Pague Menos-CE x Gama-DF – Paulistão Play

Vitória da Conquista-BA x Novorizontino – Paulistão Play

Flamengo-SP x Coritiba-PR – YouTube

14h

Aster-PB x Paraná-PR – Paulistão Play

15h

Barretos-SP x Athletico-PR – SporTV

Porto Vitória-ES x Imperatriz-MA – Paulistão Play

15h15

Tanabi-SP x Náutico-PE – Paulistão Play

Tupã-SP x Cuiabá-MT – Paulistão Play

Comercial-SP x Sport-PE – YouTube

Guarantiguetá-SP x Goiás-GO – Paulistão Play

Suzano-SP x Figueirense-SC – Paulistão Play

16h15

Ska-SP x Vitória-BA – Paulistão Play

17h15

Juazeirense-BA x América-SP – Paulistão Play

Taubaté-SP x Fluminense-RJ – SporTV

17h45

Inter de Minas-MG x União-MS – Paulistão Play

Ceilândia-DF x América-RN – Paulistão Play

19h30

Rio Preto-SP x Palmeiras-SP – SporTV

Zumbi-AL x Fast-AM – Paulistão Play

20h

Mirassol-SP x Chapecoense-SC – Paulistão Play

Catanduva-SP x Avaí-SC – Paulistão Play

21h45

Ferroviária-SP x Corinthians-SP – SporTV e Rede Vida