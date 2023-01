Copinha: onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 11

Seis partidas encerram a primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, 11. Entre elas, Santos e Internacional entram em campo já com a classificação garantida na próxima fase, enquanto outros lutam para carimbar vaga.

Vice-campeão da última edição, a equipe santista terá duelo direto pela liderança do grupo 26 diante do Santo André, às 19h30, em partida no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Um empate garante o time na ponta do grupo. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal fechado Sportv.

Já o Internacional joga mais tarde, às 21h45, contra o Oeste, na Arena Barueri, em partida que decidirá o líder do grupo 24. Ambas as equipes chegam para o confronto com duas vitórias. O jogo terá transmissão ao vivo pela Rede Vida, em TV aberta, e pelo Sportv, em canal fechado.

Confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 11

13h

Alecrim-RN x XV de Piracicaba-SP – Paulistão Play

15h15

Nacional-SP x Juventude – Youtube

17h15

São Raimundo-AM x Falcon-SE – Sportv

19h30

Rosario Central-SE x Fluminense-PI – Paulistão Play

Santo André x Santos – Sportv

21h45

Oeste-SP x Internacional – Rede Vida e Sportv