Copinha: onde assistir aos jogos de oitavas nesta segunda-feira, 16

Começa nesta segunda-feira, 16, as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os oito jogos desta fase são eliminatórios e, em caso de empate, o classificado será definido nos pênaltis. Na última fase, houve uma queda em massa de grandes clubes: Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro e São Paulo deram adeus ao torneio.

Goiás e Grêmio Novorizontino abrem a programação desta segunda às 15h (de Brasília), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, com transmissão exclusiva do SporTV. Floresta-CE x Athletico-PR, às 17h15, e Cruzeiro x Sport-PE, às 19h30, também serão exibidos pelo canal fechado pertencente ao Grupo Globo.

O atual campeão do torneio, Palmeiras, vai a campo contra o Mirassol, às 21h45, no Estádio Anisio Haddad, em São José do Rio Preto. Além do SporTV, o canal aberto Rede Vida transmite o duelo.

Na terça-feira, completam esta fase os seguintes duelos: Santos x Água Santa, Ibrachina-SP x Fortaleza, América-MG x Red Bull Bragantino, Ituano x Inter-RS. A final acontece, como de costume, em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, em horário e local ainda indefinidos.

Confira a programação completa da Copinha nesta segunda:

15h

Goiás x Grêmio Novorizontino – SporTV

17h15

Floresta-CE x Athletico-PR – SporTV

19h30

Cruzeiro x Sport-PE – SporTV

21h45

Mirassol x Palmeiras – Rede Vida e SporTV