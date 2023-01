Copinha: onde assistir aos jogos das quartas nesta quarta-feira, 18

A Copa São Paulo de Futebol Júnior caminha para as fases decisivas e nesta quarta-feira, 18, dois confrontos abrem o dia das quartas de final. As vagas às semis são decididas em jogos únicos. Em caso de empate, a partida vai para os pênaltis. A grande final da Copinha está marcada para a próxima quarta, 25, dia do aniversário da cidade de São Paulo.

Sport e Goiás entram em campo às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terá transmissão ao vivo do canal fechado Sportv. Nas oitavas de final, a equipe recifense eliminou o Cruzeiro, por 2 a 1, enquanto os goianos passaram fácil pelo Novorizontino, por 4 a 1.

Pouco mais tarde, às 21h45 (de Brasília), será a vez de o atual campeão, Palmeiras, decidir vaga diante do Floresta-CE, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O Verdão superou o Mirassol, por 4 a 0, na última rodada. Já o cearense faz a melhor campanha de sua história na competição, após derrotar o Athletico-PR nos pênaltis.

Confira onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 18:

19h

Sport x Goiás – Sportv

21h45

Palmeiras x Floresta-CE – Rede Vida e Sportv