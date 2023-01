Copinha: onde assistir aos jogos das oitavas nesta terça-feira, 17

Serão conhecidos nesta terça-feira, 17, as últimas quatro equipes que avançarão às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As vagas são decididas em jogos únicos. Em caso de empate, a partida vai para os pênaltis. A grande final da Copinha está marcada para a próxima quarta, 25, dia do aniversário da cidade São Paulo.

Santos e Água Santa abrem o dia de confrontos pelas oitavas de final, às 15h (de Brasília), na Arena Inamar, em Diadema. A partida terá transmissão pelo canal fechado SporTV. Os Meninos da Vila eliminaram o Bahia na última fase, enquanto o adversário eliminou o Atlético Mineiro nas penalidades.

À tarde, às 17h15 (de Brasília), é a vez de América Mineiro e Red Bull Bragantino se enfrentarem na Arena Barueri. As equipes chegam para o confronto depois de despacharem São Paulo e Botafogo, respectivamente. Pouco mais tarde, às 19h30, é a vez de Ibrachina-SP e Fortaleza entrarem em campo. A equipe paulista surpreendeu o Vasco e o Tricolor Cearense despachou o Remo na última rodada.

À noite, às 21h45 (de Brasília), Ituano e Internacional encerram o dia no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba.

Confira os jogos desta terça-feira, 17:

15h

Santos x Água Santa – SporTV

17h15

América-MG x RB Bragantino – SporTV

19h30

Ibrachina x Fortaleza – SporTV

21h45

Ituano x Internacional – SporTV