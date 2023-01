Copinha: onde assistir ao jogo da semifinal neste sábado, 21

Sábado, 21, é dia da primeira semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras e Goiás entram em campo em jogo decisivo, às 21h (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo alviverde terá transmissão exclusiva do canal fechado SporTV. A grande final da Copinha está marcada para a próxima quarta-feira, 25, dia do aniversário da cidade de São Paulo.

A partida, inicialmente, estava marcada para o estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, mas foi modificada de lugar para “possibilitar maior segurança” já que tem expectativa de grande público, de acordo com a FPF (Federação Paulista de Futebol), entidade que organiza a competição.

Atual campeão, o Verdão chega para o confronto depois de aplicar uma goleada de 5 a 0 sobre o Floresta-CE, nas quartas.

Um dos destaques desta campanha, o atacante Ruan Ribeiro marcou dois gols no último jogo e se tornou o maior artilheiro do clube na história da Copinha, com oito gols.

Antes, o Palmeiras já havia eliminado o Mirassol, nas oitavas, o Juazeirense-BA, na terceira fase, ambos pelo placar de 4 a 0, e Sampaio Corrêa-MA, por 6 a 0, na segunda fase.

Enquanto isso, o Esmeraldino superou o Sport na fase anterior. Antes, a equipe do técnico Mário Henrique havia eliminado o Novorizontino por 4 a 1, nas oitavas, o Fluminense por 2 a 1, na terceira fase, e o Porto Vitória-ES por 1 a 0, na segunda fase.