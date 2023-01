Copinha: onde assistir ao jogo da semifinal neste domingo, 22

Será conhecido neste domingo, 22, o último finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Santos e América Mineiro entram em campo pela semifinal da competição, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em partida que terá transmissão pelo canal aberto Rede Vida e pelo canal fechado SporTV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Os Meninos da Vila chegam para o confronto depois de eliminarem o Fortaleza nas quartas de final. A equipe saiu atrás no placar, empatou com Thiago Balieiro e, nos acréscimos, conseguiu a virada com gol do meia-atacante Ivonei.

Antes, os atuais vice-campeões haviam superado o Água Santa, o Bahia e o São Bernardo nas fases de mata-mata. Campeão do torneio em 1984, 2013 e 2014, a equipe vai em busca da segunda final consecutiva.

Por sua vez, o Coelho passou sem dificuldades pelo Ituano nas quartas. O jogo foi vencido por 3 a 0, com gols de Breno, Adyson e Renato Marques, que chegou ao quinto gol na Copinha e se tornou o artilheiro do time.

Nas fases anteriores dos mata-matas, o Coelho levou a melhor sobre CSP-PB, São Paulo e Red Bull Bragantino. O clube mineiro conquistou a Copinha uma vez, em 1996.