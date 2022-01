O Palmeiras segue embalado em busca do título inédito na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. Nesta quarta-feira, 19, o time alviverde goleou o Oeste de Itápolis por 5 a 2, na Arena Barueri, em jogo válido pelas quartas de final, com mais um show da sensação do torneio, o atacante Endrick, de 15 anos, autor de um golaço de bicicleta na primeira etapa.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará o ganhador São Paulo, que eliminou o Cruzeiro após vitória por 2 a 1. A outra semifinal será formada por Santos e América-MG, na sexta-feira, 21. A final acontece, como sempre, no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade, ainda sem local definido (o Pacaembu, sede habitual, está em reformas).

O Oeste, que nas oitavas surpreendeu ao eliminar o Flamengo, começou bem o jogo e perdeu uma chance incrível com Kauã, sem goleiro e embaixo da trave. O Palmeiras não perdoou e construiu a goleada logo na sequência. Gabriel Silva, no rebote, marcou o primeiro aos quatro minutos. Aos oito, Giovani ampliou em chute forte de esquerda.

Aos 13 minutos veio a pintura: aproveitando bate-rebate, Endrick conseguiu se coordenar e, de fora da área, acertou uma bicicleta certeira, no ângulo. Foi o quinto gol do adolescente no torneio.

A dúvida que não quer calar: Endrick vai para os @JogosOlimpicos no ⚽️ ou 🚴‍♂️? pic.twitter.com/DJkzXkNwyK — Time Brasil (@timebrasil) January 19, 2022

Aos 24, de pênalti, Pedro Bicalho ampliou para 4 a 0. O Oeste dimnuiu logo no início da segunda etapa, com Popó, mas pouco depois Giovani marcou mais um para o Palmeiras.

O jovem Endrick deixou o campo aos 21 minutos, ovacionado pela torcida em Barueri. O atacante marcou cinco gols em apenas 191 minutos em campo (média de um gol a cada 38 minutos). Aos 29, Popó fez mais para o Oeste, e alcançou o vascaíno Figueiredo na artilharia da Copinha, com oito gols. Apesar da eliminação, a equipe de Itápolis celebrou uma campanha honrosa no principal torneio de juniores do país.