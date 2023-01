Copinha 2023: onde assistir, datas, regulamento e os favoritos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta segunda-feira, 2, e marca o início do calendário do futebol brasileiro em 2023. O torneio que reúne 128 equipes com jogadores nascidos entre 2002 e 2007 (15 a 21 anos) é popularmente conhecido como Copinha e se estende até dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo. O atual campeão é o Palmeiras.

DATAS

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa dia 2 de janeiro e termina dia 25.

Primeira fase: 2/1 a 11/1

Segunda fase: 12/1 e 13/1

Terceira fase: 14/1 e 15/1

Oitavas de final: 16/1 e 17/1

Quartas de final: 18/1 a 20/1

Semifinal: 21/1 e 22/1

Final: 25/1

ONDE ASSISTIR

A Rede Vida transmite a Copinha em TV aberta;

transmite a Copinha em TV aberta; O SporTV em canais pagos;

em canais pagos; A FPF TV e o Youtube no streaming.

REGULAMENTO

Seguindo as últimas edições, as 128 equipes se dividem em 32 grupos, em que os dois primeiros avançam. Com os 64 classificados, as chaves da fase eliminatória serão preenchidas e os confrontos serão decididos em jogos apenas de ida. Em caso de empate no tempo normal, o desempate é nos pênaltis.

Dois cartões amarelos suspendem o atleta do próximo jogador e os cartões são zerados ao fim da fase de grupos. A partir das quartas de final, é possível que haja VAR nas partidas, porém sem obrigatoriedade.

Entre os finalistas, o time de melhor campanha será o mandante. Porém, cabe à Federação Paulista de Futebol (FPF), Ministério Público de São Paulo (MPSP) e Polícia Militar do Estado de São Paulo decidir se há condições do estádio receber a decisão.

A tão esperada tabela da Copinha 2023 chegou! Confira os jogos do Grupo 1.#CopaSaoPaulo #Copinha23 pic.twitter.com/ddBKhvcXEr — Copinha (@Copinha) December 6, 2022

FAVORITOS

Palmeiras

Atual campeão da Copinha, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil das categorias sub-17 e sub-20, o Palmeiras chega como favorito para conquistar o bicampeonato. Apesar de não contar com Endrick e Giovani nesta temporada, ainda há jovens valores que animam a torcida palestrina, como Luis Guilherme e Estevão. O Verdão está no grupo 3 e enfrenta o Juazeirense-BA, Santana-AP e Rio Preto-SP nos dias 3, 6 e 9, respectivamente.

Santos

Vencedor do Paulistão sub-20 e vice-campeão da última Copinha, o Santos também chega atraindo olhares. Tradicionalmente bom revelador de jovens, o Peixe vai com alguns nomes de destaque, como Ivonei, Miguelito e Weslley Patati. O alvinegro da Vila Belmiro está no grupo 26 e encara São Raimundo-RR, Falcon-SE e Santo André-SP.

Corinthians

O Timão, maior campeão da competição, entra mais uma vez como candidato a vencer. Guilherme Biro, Arthur Sousa e Felipe Augusto são alguns nomes mais conhecidos e badalados do grupo. O Corinthians está no grupo 12 e joga contra o Zumbi-AL, Fast-AM e Ferroviária-SP

São Paulo

Clube que costuma ser o celeiro de grandes jogadores, o Tricolor é uma boa aposta para conquistar o troféu. Alguns nomes que podem se destacar são Patryck Lanza, Léo Silva e Maioli, que já atuaram pelo profissional e reforçarão a equipe da base. O São Paulo está no grupo 17 e encara Porto Velho-RO, CSP-PB e Marília-SP.

Flamengo

Enquanto o Rubro-negro carioca vive dias gloriosos com a equipe principal, as categorias de base também passam por dias de fazer o torcedor ter esperança. Ryan Luka e Lorran são atacantes flamenguistas que podem vir a brilhar. O Flamengo está no grupo 5 e enfrenta o Floresta-CE, Aparecidense-GO e XV de Jaú-SP.

Vasco

Revelador de bons nomes, o cruzmaltino pode dar glórias “feitas em casa” à sua torcida. Entre jogadores para ficar de olho, estão Paulinho, Erick Marcus e Rayan, que podem figurar entre aqueles que fazem um bom torneio e viram opção para o plantel principal. O Vasco está no grupo 29 e enfrenta Hercilio Luz-SC, Capital-TO e Audax-SP.

Internacional

O Colorado é o atual campeão do Campeonato Gaúcho sub-20 e vem de boas campanhas na categoria. Para o torneio, utilizará jogadores que já atuaram entre os profissionais, como Lucca. Além de Enzo e Matteo, filhos de Fernandão e Amoroso, respectivamente. O Internacional está no grupo 24 e enfrenta Rosário-SE, Fluminense-PI e Oeste-SP.

