Copinha 2022 chega às semifinais; confira as datas e cruzamentos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 chegou em sua reta decisiva com três dos quatro grandes na disputa das semifinais. Em busca de seu primeiro título da Copinha, o Palmeiras fará o clássico diante do São Paulo, enquanto o Santos enfrenta o América-MG. A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quinta-feira, 20, que as semifinais terão a estreia do árbitro assistente de vídeo (VAR) no torneio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O primeiro jogo das semifinais será entre a equipe do litoral paulista e a mineira, às 20h da sexta-feira, 21, em São Caetano. Nas quartas de final, o Santos eliminou o Mirassol, nos pênaltis, após empate em 2 a 2, enquanto o América passou pelo Botafogo por 1 a 0.

Já o badalado “Choque-Rei” acontece no sábado, 22, em Barueri, com mando do tetracampeão São Paulo. A equipe Tricolor bateu o Cruzeiro por 2 a 1 nas quartas de final, enquanto o Palmeiras goleou o Oeste por 5 a 2, com um golaço de bicicleta de Endrick, de 15 anos, a grande revelação do torneio até o momento.

Continua após a publicidade

O maior campeão ainda na disputa é o São Paulo, com quatro taças (1993, 2000, 2010 e 2019); em seguida aparece o Santos, com três troféus (1984, 2013 e 2014), e o América-MG (1996). O Palmeiras, vice em 1970 e 2003, busca seu primeiro título.

Os artilheiros da atual edição da Copinha já estão eliminados: Figueiredo, do Vasco, e Popó, do Oeste, com oito gols. Endrick tem cinco e segue na disputa. A final será jogada, como é tradição, em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, ainda sem local definido (o Pacaembu, palco habitual, está em reformas).

Semifinais da Copa São Paulo 2022

21/01 (sexta), 20h – Santos x América-MG (20 horas), no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano

22/01 (sábado) – São Paulo x Palmeiras – Arena Barueri

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!