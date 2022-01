Copinha 2022 chega às quartas de final; os sobreviventes e cruzamentos

A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022 está em sua reta decisiva. Nesta terça-feira, 18, começam a ser disputadas as quartas de final, com oito times buscando a taça da competição de base mais importante do país. Confira a seguir quem ainda está na briga, os cruzamentos até a finalíssima e a artilharia do campeonato.

O primeiro jogo das quartas será às 19h desta terça, entre América-MG e Botafogo, em Jaú. Quem passar enfrenta na semifinal o vencedor de Mirassol x Santos, que também jogam nesta terça, às 21h30, em Araraquara.

Do outro lado da chave, o Palmeiras enfrenta o Oeste nesta quarta-feira, 19, às 19h, em Barueri. O ganhador desse duelo pega na semi o ganhador de Cruzeiro x São Paulo, que fecham as quartas de final também nesta quarta, às 21h30, em São Caetano.

Dos oito times ainda vivos na Copinha, quatro buscam o título pela primeira vez: Botafogo, Mirassol, Palmeiras e Oeste. O maior campeão ainda na disputa é o São Paulo, com quatro taças (1993, 2000, 2010 e 2019); em seguida aparece o Santos, com três troféus (1984, 2013 e 2014), enquanto América-MG (1996) e Cruzeiro (2007) têm uma conquista cada.

O artilheiro da atual edição da Copinha é Figueiredo, do Vasco, com oito gols, mas que já está eliminado. Entre os principais goleadores, o único ainda na briga é Werik Popó, do Oeste, com seis bolas na rede. Em seguida vêm John Kennedy, do Fluminense, e Léo Pedro, do Resende, ambos com cinco gols.

As semifinais ainda não têm datas confirmadas pela Federação Paulista de Futebol, mas a final será jogada, como é tradição, em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

Quartas de final da Copa São Paulo:

18/01 (terça), 19h: América-MG x Botafogo, em Jaú

18/01 (terça), 21h30: Mirassol x Santos, em Araraquara

19/01 (quarta), 19h: Palmeiras x Oeste, em Barueri

19/01 (quarta), 21h30: Cruzeiro x São Paulo, em São Caetano

