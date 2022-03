Copa do Mundo: Noruega envia pedido à Fifa para ocupar vaga da Rússia

A Noruega, assim como a Eslováquia, enviou um pedido à Fifa para ocupar o lugar da Rússia na repescagem das Eliminatórias para a Copa do Mundo. No artigo 6 do regulamento da competição consta que “se qualquer associação for retirada ou excluída da competição, a Fifa deverá decidir sobre o assunto a seu exclusivo critério e tomar a ação que considere necessária”. As seleções esperam herdar a vaga após a entidade anunciar que, por tempo indeterminado, a Rússia terá suas atividades dentro do futebol suspensas em razão dos ataques militares contra a Ucrânia.

Os russos enfrentariam a Polônia pela repescagem europeia, marcada para o dia 24 de março. A decisão foi tomada sob grande pressão, inclusive de alguns países como Suécia e República Checa, que deixaram claro que não entrariam em campo contra os russos, mesmo que em campo neutro.

Dentro da Fifa, existem os que defendem a possibilidade de dar W.O a favor da Polônia, que avançaria para a segunda rodada, o que por outro lado daria vantagem à Polônia sobre os rivais, segundo avaliação de membros europeus do Conselho da Fifa.

A Eslováquia, terceira colocada do grupo russo na fase inicial das Eliminatórias, também chegou a pedir vaga à Fifa, alegando ser a herdeira natural, por ter ficado logo atrás da Croácia, que se classificou ao Catar, no grupo H.

Já a Noruega, disse que teve a melhor campanha entre os terceiros colocados, apesar de ter feito a mesma pontuação da Albânia, 18 pontos, porém com melhor saldo de gols. A Eslováquia fez 14 pontos.

Existe ainda a possibilidade de a Rússia recorrer da suspensão ao Tribunal Internacional na Suíça, o que fará com que a Fifa e a Uefa, que organiza as Eliminatórias, tomem uma atitude nos próximos dias.

Pela repescagem, a seleção da Ucrânia enfrenta a Escócia, dia 24 de março, em Glasgow, e se vencer pega o ganhador entre País de Gales e Áustria. A federação escocesa ofereceu toda uma infraestrutura de treinamento para que os ucranianos possam treinar antes do jogo em Glasgow.

