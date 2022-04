A Copa do Mundo de 2022 irá reunir, entre os dias 21 de novembro a 18 de dezembro deste ano, no Catar, vários astros do futebol mundial. Entre as 29 das 32 seleções já conhecidas que disputarão a competição, a seleção da Inglaterra reúne o elenco mais valioso, avaliado em 1 bilhão de euros, segundo dados do Transfermarkt, site especializado em transações. França e Brasil completam o top 3 da lista.

A seleção inglesa chegará à sua 16ª aparição em Copas com um elenco de peso. Atacante do Tottenham, Harry Kane é a aposta ofensiva e o jogador com maior valor de mercado – 100 milhões de euros. Ao lado dele, o brasileiro Vinícius Júnior ocupa o segundo lugar entre os mais valiosos, com o mesmo montante.

Já o jogador mais valioso no mundo e também de toda a Copa é o francês Kylian Mbappé, avaliado em 160 milhões de euros. A seleção francesa, atual campeã mundial, possui valor de mercado de 970,5 milhões de euros no total. Em seguida aparece o Brasil, primeiro colocado no ranking da Fifa, com 846 milhões de euros.

Já Portugal, de Cristiano Ronaldo, e a Argentina, de Lionel Messi, estão respectivamente em quinto e oitavo entre as equipes mais valiosas. E a Polônia de Robert Lewandowski, atual melhor jogador do mundo segundo a Fifa, é a 15ª (277 milhões de euros). O sorteio que irá definir os grupos da Copa do Mundo de 2022 irá acontecer nesta sexta-feira, 1º de abril, às 13h (de Brasília).

Confira a lista das seleções mais valiosas na Copa do Catar:

Inglaterra: 1 bilhão de euros França: 970,5 milhões de euros Brasil: 846 milhões de euros Espanha: 783,5 milhões de euros Portugal: 747,5 milhões de euros Alemanha: 740,5 milhões de euros Holanda: 589,5 milhões de euros Argentina: 585,5 milhões de euros Uruguai: 388,5 milhões de euros Bélgica: 377,5 milhões de euros

Já entre as menos valiosas estão: Tunísia (62 milhões de euros), Arábia Saudita (28,8 milhões de euros) e a anfitriã Catar (14,4 milhões de euros).

