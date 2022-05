Copa do Brasil inicia semana de decisões; veja a situação das equipes

Nesta terça-feira, 10, começa o primeiro dos três dias de partidas que decidirão os classificados da terceira fase da Copa do Brasil. As 14 partidas que estão programadas para esta semana reservam confrontos interessantes e possíveis surpresas envolvendo grandes clubes como Corinthians, São Paulo, Santos e outros. Lembrando que times como Vasco, Grêmio e Internacional já deixaram a competição.

O América-MG abre a programação diante do CSA-AL, no Independência, às 19h (de Brasília). A equipe dirigida por Vagner Mancini venceu o primeiro confronto por 3 a 0 e tem classificação encaminhada. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Athletico-PR volta a encarar no Tocantinópolis-TO, desta vez na Arena da Baixada. A equipe venceu o primeiro jogo por 5 a 2.

Na quarta, 11, o Corinthians recebe a Portuguesa-RJ, na Neo Química Arena. No jogo da semana passada, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Situação semelhante vive o São Paulo, que joga na quinta-feira, 12, com o Juventude. O primeiro jogo terminou em empate em 2 a 2.

Já o Santos joga em casa, na Vila Belmiro, mas precisa reverter a desvantagem de 1 a 0 devido a derrota para o Coritiba no primeiro jogo. No mesmo dia, o Cruzeiro duela com o Remo, em Minas Gerais, após a derrota por 2 a 1 na semana passada.

Além deles, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Fortaleza, que venceram seus confrontos no jogo de ida, também entram em campo nesta semana pela competição.

Confira a programação completa dos jogos de volta na Copa do Brasil:

Terça, 10/5

19h

América-MG x CSA-AL – Independência

1º jogo: CSA-AL 0 x 3 América-MG

20h30

Azuriz-PR x Bahia – Estádio Os Pioneiros

1º jogo: Bahia 0 x 0 Azuriz-PR

21h30

Athletico-PR x Tocantinópolis-TO – Arena da Baixada

1º jogo: Tocantinópolis-TO 2 x 5 Athletico-PR

Quarta, 11/5

19h

Ceará x Tombense-MG – Arena Castelão

1º jogo: Tombense-MG 0 x 2 Ceará

Juazeirense-BA x Palmeiras – Estádio do Café

1º jogo: Palmeiras 2 x 1 Juazeirense-BA

19h30

Flamengo x Altos-PI – Raulino de Oliveira

1º jogo: Altos-PI 1 x 2 Flamengo

21h30

Vila Nova-GO x Fluminense – Serra Dourada

1º jogo: Fluminense 3 x 2 Vila Nova-GO

Corinthians x Portuguesa-RJ – Neo Química Arena

1º jogo: Portuguesa-RJ 1 x 1 Corinthians

22h

Cuiabá x Atlético-GO – Arena Pantanal

1º jogo: Atlético-G0 1 x 1 Cuiabá

Quinta, 12/5

19h

Vitória x Fortaleza – Barradão

1º jogo: Fortaleza 3 x 0 Vitória

19h30

São Paulo x Juventude – Arena Barueri

1º jogo: Juventude 2 x 2 São Paulo

Cruzeiro x Remo – Independência

1º jogo: Remo 2 x 1 Cruzeiro

21h30

Santos x Coritiba – Vila Belmiro

1º jogo: Coritiba 1 x 0 Santos

Botafogo x Ceilândia-DF – Nilton Santos

1º jogo: Ceilândia-DF 0 x 3 Botafogo

