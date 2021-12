Copa Africana de Nações: quando e onde assistir

A Copa Africana de Nações de 2021 começa no dia 9 de janeiro de 2022 e vai para a sua 33ª edição. A Argélia, atual campeã, busca pelo terceiro título na edição que acontece em Camarões. Maior vencedor com sete troféus, o Egito chega como potencial candidato a mais uma conquista. PLACAR explica o formato do torneio e como você pode acompanhá-lo no início do próximo ano.

Formato e datas

Dividido em seis grupos, com quatro equipes cada, a competição é composta por cinco fases: a de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. O primeiro e o segundo colocado de cada chave se classificam diretamente ao mata-mata, junto aos quatro melhores terceiros colocados.

A fase de grupos acontece entre os dias 9 e 20 de janeiro, enquanto os jogos eliminatórios entre o dia 23 de janeiro e 6 de fevereiro, data da final.

Sede

Escolhido como sede, Camarões recebe pela segunda vez a competição. O país, que sediou o torneio em 1972, é pentacampeão e uma das potências históricas do continente.

Cinco cidades do país receberão partidas: Yaoundé, com o estádio Olembe, sede da abertura e da final, e o Ahmadou Ahidjo. Além dele, Douala, com o estádio Japoma; Garoua, com o Roumdé Adjia; Bafoussam, com o estádio Kouekong e Limbe, no estádio Limbe.

Onde assistir

Após 12 anos longe da TV aberta, a Copa Africana de Nações está de volta a um meio mais acessível. A Band comprou os direitos do torneio e terá exclusividade na transmissão.

Grupos

Grupo A: Camarões, Burkina Faso, Cabo Verde e Etiópia

Grupo B: Guiné, Malawi, Senegal e Zimbabwe

Grupo C: Gabão, Comores, Gana e Marrocos

Grupo D: Egito, Guiné-Bissau, Nigéria e Sudão

Grupo E: Argélia, Costa do Marfim, Guiné Equatorial e Serra Leoa

Grupo F: Gâmbia, Mali, Mauritânia e Tunísia

Destaques

Repleto de grandes jogadores, o campeonato gera expectativas altas. Mohamed Salah, do Egito e do Liverpool, é um dos melhores jogadores desta temporada, liderando o ranking de gols (15) e assistências (9) do Campeonato Inglês. Além do egípcio, Sébastien Haller, jogador da Costa do Marfim e do Ajax, é um nome que chama a atenção, pois tem 10 gols em seis jogos da Liga dos Campeões. O atacante também denunciou preconceito contra a competição.

Karl Toko Ekambi, atacante camaronês, jogará em casa e é um dos grandes nomes da Copa Africana de Nações. Jogador do Lyon, é o artilheiro da Liga Europa, com seis tentos. Edouard Mendy goleiro campeão da última Champions League, é outro que disputará a competição defendendo Senegal.

