Copa Africana de Nações estreia com vitórias de Camarões e Cabo Verde

Foi dada a largada para a 33ª edição da Copa Africana de Nações na tarde deste domingo, 9, com dois jogos válidos pelo Grupo A. Quem deu o pontapé inicial na competição foi Camarões, que é também o país-sede do torneio. Os anfitriões estrearam com o pé direito e venceram Burkina Faso, de virada, por 2 a 1. Depois, pelo mesmo grupo, foi a vez de Cabo Verde vencer a Etiópia por 1 a 0.

Mesmo jogando em casa, a seleção de Camarões não começou bem o jogo e saiu em desvantagem no placar. Aos 24 minutos, o meia Sangaré foi às redes e colocou Burkina Faso na frente. Contudo, a reação dos anfitriões não demorou e foi comandada pelo experiente centroavante Vincent Aboubakar. Após checagem no VAR, a arbitragem assinalou pênalti aos 40 minutos, e o capitão empatou o jogo. Três minutos depois, em nova penalidade máxima, ele voltou a marcar e confirmou a vitória de virada de sua seleção.

📹 𝗠𝗘𝗟𝗛𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢𝗦 Camarões conquista os 3️⃣ pontos no jogo de abertura da #TotalEnergiesAFCON2021 contra Burkina Faso graças aos golos de Vincent Aboubakar 🇨🇲 🦁 #CAN2021 | #CMRBFA | @Football2Gether pic.twitter.com/sMDqh1aXiL — #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 – PT (@CAF_Online_PT) January 9, 2022

Mais tarde, foi a vez de Cabo Verde vencer a Etiópia por 1 a 0. Os etíopes tiveram o zagueiro Bayeh expulso logo aos 12 minutos e viram o adversário sair na frente com Julio Tavares, aos 46 minutos, pouco antes do intervalo. Na etapa final, mesmo sem conseguir ampliar o placar, Cabo Verde conseguiu manter o controle do jogo e só administrou a vantagem até o apito final.

A Copa Africana de Nações segue nesta segunda-feira, 10, com mais quatro jogos. Pelo Grupo B, às 10h, Senegal encara o Zimbábue. Já às 13h, pelo mesmo grupo, é a vez de Guiné e Malawi se enfrentarem. No mesmo horário, mas pelo Grupo C, Marrocos e Gana fazem duelo cheio de expectativa. Por fim, às 16h, Comores enfrenta o Gabão.