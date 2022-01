Copa Africana: Band compra a competição, mas a esconde do público

A 33ª edição da Copa Africana das Nações teve início em Camarões no último domingo, 9, após ser adiada em um ano em virtude da pandemia da Covid-19. Os triunfos dos anfitriões e de Cabo Verde marcaram o retorno da competição à TV aberta após 12 anos com as transmissões da Band. A emissora paulista anunciou a compra dos direitos da Copa Africana com estardalhaço, mas optou por transmitir apenas as partidas de fim de semana e abrir mão do restante, incluindo o clássico local entre Nigéria e Egito, com a presença do craque egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, um dos finalistas ao prêmio The Best da Fifa, nesta terça-feira, 11, às 13h (de Brasília), e as semifinais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Atual campeã, a seleção da Argélia, do badalado Riyad Mahrez, do Manchester City, busca defender o troféu e também estreia nesta terça, às 10h, diante de Serra Leoa. Sudão x Guiné Bissau, às 16h, completam a rodada que não terá transmissão no Brasil.

A decisão da Band de comprar o torneio e esconder alguns dos principais duelos torna-se ainda mais controversa pois, sem ela, todas as partidas seriam transmitidas gratuitamente para todo o Brasil. Para países em que nenhuma emissora adquiriu a competição, as partidas podem ser assistidas via canal da Confederação Africana de Futebol (CAF) no YouTube.

Procurada por PLACAR para comentar o fato, a Band informou que “não chegou a um acordo para a transmissão do campeonato na TV fechada”, o que a impossibilita de mostrar as partidas em seu braço esportivo na TV a cabo, o BandSports, e que o contrato assinado não previa a possibilidade de transmitir todos os jogos da competição. “A emissora comprou um pacote com número de jogos exatos e exibirá essas partidas aos finais de semana”.

A 33ª edição do torneio tem final marcada para 6 de fevereiro, no Estádio Olembe, em Yaounde, com transmissão da Band.

Jogos da Copa Africana de Nações nesta terça, 11 de janeiro

10h

Argélia x Serra Leoa

13h

Nigéria x Egito

16h

Sudão x Guiné-Bissau