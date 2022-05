Convocação de Tite: quem pode voltar à seleção brasileira

O técnico Tite divulga nova lista de convocados para a seleção brasileira nesta quarta-feira, 11, às 10h (de Brasília). Os jogadores chamados vão compor o elenco que enfrenta Coreia do Sul, Japão e Argentina em amistosos marcados entre os dias 2 e 11 de junho. Esses são três dos cinco jogos que o Brasil disputará antes da estreia na Copa do Mundo, em 24 de novembro, contra a Sérvia.

Tendo em vista a possibilidade de a Fifa aprovar a convocação de 26 nomes para o Mundial, o treinador da seleção brasileira pode fazer uma lista com o mesmo número de atletas. Em março, nos últimos confrontos das Eliminatórias, ele chamou 25 jogadores, e algumas surpresas apareceram.

Na quarta-feira, nomes convocados anteriormente podem estar de volta. A pouco mais de seis meses da Copa do Mundo, ser chamado por Tite pode representar um espaço decisivo no grupo na reta final.

Veja os jogadores que podem voltar à lista e como eles estão:

Gabriel Jesus

Presente em 22 das 29 convocações de Tite, o atacante do Manchester City é um dos nomes que podem pintar na penúltima lista pré-Copa. Após viver má fase com a camisa do time inglês, pode ser a chance do atacante voltar a balançar as redes com a amarelinha, após quase três anos.

Autor de seis gols nos últimos cinco jogos, Gabriel foi peça importante na campanha do City até a semifinal da Champions League. Titular da equipe britânica na reta final pelo título do Campeonato Inglês, é nome querido por Tite, e a indefinição por um “camisa 9” pode pesar a favor do ex-atleta do Palmeiras.

Renan Lodi

Ausente da seleção desde que perdeu uma convocação por não ter completado o esquema vacinal contra a Covid-19, o lateral-esquerdo pode voltar agora. Utilizado de forma bastante ofensiva no Atlético de Madri, quarto lugar do Campeonato Espanhol e eliminado nas quartas de final da Champions, Lodi pode ser mais uma opção na posição.

Na disputa pela função com Alex Sandro, da Juventus, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, e Alex Telles, do Manchester United, a instabilidade dos “concorrentes” beneficia Lodi. O jogador, contudo, foi titular em apenas 13 dos 35 jogos do Atlético de Madri no Campeonato Espanhol, apesar de ter crescido nos últimos meses.

Matheus Cunha

Recuperado de lesão, o jogador do Atlético de Madri tem bom retrospecto na seleção brasileira. Medalhista olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio, Cunha marcou três vezes na disputa. Além disso, nos compromissos de janeiro e fevereiro com a seleção brasileira, o atacante agradou o treinador, apesar de não anotar gols.

Após dois meses sem jogar por uma lesão, retornou aos campos há um mês e fez apenas uma partida como titular. Realizou duas assistência em seus 278 minutos desde a volta. A indefinição da vaga no comando de ataque é o ponto favorável a Matheus Cunha.

Gerson

Titular na maioria da campanha do Olympique de Marselha no Campeonato Francês, o jogador de 24 anos pode voltar aos convocados de Tite. Presente em quatro listas, o jogador sempre cumpriu função de meio-campista com a amarelinha. No entanto, se destaca no time da França como ponta-esquerda ou até como centroavante em alguns momentos.

Canhoto e habilidoso, tem atuado próximo à meta adversária e soma 16 participações diretas em gol na temporada. No entanto, dificilmente terá espaço na seleção brasileira se a disputa for no ataque. Ou seja, uma possível convocação exigiria de Gerson a volta ao meio-campo.

