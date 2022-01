Convocação da Itália tem estreia de brasileiros e volta de Balotelli

Em busca da vaga para a Copa do Mundo do Catar, a seleção italiana já começa a temporada 2022 de olho na repescagem europeia, programada para março. O técnico Roberto Mancini anunciou nesta segunda-feira, 24, a lista com 35 jogadores convocados para um período de treinamento entre os dias 26 e 28 de janeiro, no CT de Coverciano. A grande surpresa foi a presença dos brasileiros João Pedro, do Cagliari e Luiz Felipe, zagueiro da Lazio, além do retorno de Mario Balotelli, após mais de três anos longe da Azzurra.

Mancini aproveitou a Data Fifa sem jogo das seleções europeias para convocar os atletas para os três dias de treinamento, que será acompanhado de perto pela comissão técnica. Apenas atletas que atuam no futebol italiano foram convocados, com exceção justamente de Balotelli, que atua no Adana Demispor, da Turquia. Aos 31 anos, o jogador não era convocado desde setembro de 2018, quando participou da Liga das Nações.

Três brasileiros naturalizados italianos fazem parte da lista de 35 jogadores. Ganharam sua primeira chance com o técnico da Azurra, o zagueiro Luiz Felipe, de 24 anos, que é ex- Ituano e joga na Lazio há cinco temporadas, e o atacante João Pedro, que atua no Cagliari desde 2015.

Além deles, o também zagueiro Rafael Tolói, que atua no Atalanta, também foi lembrado pelo técnico para o período de treinamento. Tolói é nome frequente nas convocações da Azurra, e participou recentemente da conquista da Eurocopa 2020 com a seleção.

Atual campeã europeia, a Itália não conseguiu a vaga direta na Copa do Mundo de 2022 e terá que disputar a repescagem que acontecerá em março. Os dois confrontos serão diante da Macedônia do Norte, em Palermo, no dia 24 de março. E na sequência, enfrentará ou Portugal ou Turquia, no dia 29.

