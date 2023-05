Convocação, amistosos e Eliminatórias: o calendário da seleção em 2023

A seleção brasileira terá até o fim de 2023 calendário bastante agitado. A programação prevê compromissos em quatro datas Fifa (junho, setembro, outubro e novembro) e o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Sem ainda um anúncio por parte da CBF sobre o substituto de Tite, a tendência é que Ramon Menezes siga como técnico interino até pelo menos os amistosos de junho.

O próximo compromisso do Brasil será na data Fifa do mês que vem, entre os dias 12 a 20 de junho. Nem o local nem os adversários foram definidos ainda, mas, segundo informações do ge, há conversas da CBF para que os amistosos ocorram em Portugal e Espanha, contra seleções africanas.

Assim como no amistoso de março, quando a seleção brasileira foi derrotada por 2 a 1 para o Marrocos, a tendência é que Ramon Menezes siga como técnico interino.

Na última semana, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, admitiu em entrevista que irá esperar até o fim de junho para conversar com Carlo Ancelotti, o plano A para assumir a equipe.

Ramon, por sua vez, atualmente está com a seleção sub-20 na disputa da Copa do Mundo da categoria, na Argentina. A final do torneio de base é no dia 11 de junho, um dia antes do início da data Fifa. Nesse caso, o treinador teria que convocar a seleção principal em meio à disputa do Mundial.

Em setembro, o Brasil voltará a campo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Primeiro, a seleção faz sua estreia em casa contra a Bolívia e, no mesmo mês, encara o Peru, como visitante. Em ambos os casos, o horário e o local ainda serão definidos.

Em outubro e novembro, serão mais quatro jogos pelas Eliminatórias, também com horário e local ainda a serem definidos.

Confira o calendário da seleção brasileira em 2023:

Junho de 2023

Amistosos da Data Fifa entre os dias 12 e 20 – adversário e local a serem definidos

Setembro de 2023

Data Fifa entre os dias 4 e 12

Brasil x Bolívia (Eliminatórias Copa do Mundo de 2026)

Peru x Brasil (Eliminatórias Copa do Mundo de 2026)

Outubro de 2023

Data Fifa entre os dias 9 e 17

Brasil x Venezuela (Eliminatórias Copa do Mundo de 2026)

Uruguai x Brasil (Eliminatórias Copa do Mundo de 2026)

Novembro de 2023

Data Fifa entre os dias 13 a 21

Colômbia x Brasil (Eliminatórias Copa do Mundo de 2026)

Brasil x Argentina (Eliminatórias Copa do Mundo de 2026)