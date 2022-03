Contrato de Ronaldo e Cruzeiro tem valores menores e prevê recompra da SAF

A reconstrução do Cruzeiro pelas mãos de Ronaldo parece ter encontrado os seu dias mais difíceis. Três meses depois do ex-jogador assinar a intenção de compra, inicialmente divulgada como um aporte financeiro de 400 milhões de reais, o clube mineiro precisou ceder em algumas exigências do investidor. Segundo matéria do site ge.com, a venda da SAF é mais vantajosa para o comprador, que precisará aportar 50 milhões de reais (350 a menos do que o estipulado inicialmente), além de poder revender a sociedade anônima para a associação pelo mesmo valor gasto na operação.

Ronaldo assinou para obter 90% da SAF e já demonstra certa influência no cotidiano do clube, mesmo sem a transição estar confirmada. Além disso, o campeão mundial exige um processo de recuperação judicial e a transferência dos centros de treinamento Toca I e Toca II à SAF, para se comprometer com as dívidas tributárias da associação.

Do lado da associação, presidida por Sérgio Rodrigues, está a assessoria da XP Investimentos, liderada por Pedro Mesquita. A empresa do ramo financeiro auxilia o Cruzeiro na procura por um novo dono, afim de arcar com a remontada das contas.

Confira pontos do contrato entre Cruzeiro e Ronaldo:

⁃ Ronaldo pode obrigar a associação Cruzeiro recomprar a SAF pelo mesmo valor gasto na operação;

⁃ Ronaldo tem obrigação de investir R$ 50 milhões no negócio; o empresário está liberado de desembolsar os R$ 350 milhões restantes;

⁃ Para pagamento de dívidas, a associação precisa regularizar e vender os imóveis Sede Campestre, a sede social do Barro Preto e a sede administrativa;

Em resposta à matéria e ao assunto, a XP Investimentos disse que o documento obtido não é oficial, apenas uma “proposta ainda preliminar” e que o contrato definitivo entre as partes “ainda não foi elaborado.”

“O jornalista teve acesso a uma proposta ainda preliminar, portanto tira as suas conclusões com base em um material desatualizado, ‘vazado’ exclusivamente, e de forma ilegal por quem a enviou ao repórter, com o único objetivo de tumultuar as negociações. O contrato definitivo de compra e venda do SAF do Cruzeiro Esporte Clube ainda não foi elaborado e todas as cláusulas de proteção ao clube estarão inseridas antes da conclusão do negócio. Inclusive, por exigência do Conselho, essas mesmas cláusulas de proteção serão apresentadas em Assembleia, na qual deverão ser aprovadas.”

