Conselho da Portuguesa aprova criação da SAF

Depois da conquista da série A2 do Campeonato Paulista e do retorno da Portuguesa à elite estadual, na segunda-feira,18, o Conselho Deliberativo do clube paulista aprovou por unanimidade a criação da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) da Lusa. A decisão foi tomada pelos 110 membros da associação em uma reunião no Salão Nobre do Canindé.

O projeto antes de ser tratado pelos conselheiros teve o aval do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF), que aprovou a mudança do modelo de gestão. Neste estágio também ficou acordado que 100% das ações (patrimônio do clube) são da Portuguesa. Com o sinal verde dos conselheiros, o clube irá buscar investidores.

A PLACAR, o advogado Luiz Henrique Martins Ribeiro, que foi presidente do Tubarão (SC) durante quatro anos, um dos primeiros clubes-empresa do futebol brasileiro, e hoje presta consultoria para agremiações que pretendem migrar do modelo associativo para o empresarial, analisa o potencial de captação de uma SAF na Lusa.

“É um clube histórico e com uma torcida muito envolvida. Além disso, a agremiação tem um alto engajamento da comunidade. É um time muito querido num grande centro, pois é o segundo de muitos outros torcedores de São Paulo. Outro ponto importante é a questão imobiliária, porque além de ter um belo estádio, bem localizado, pode ser usado para outros eventos, não só para o futebol”, explica o especialista.

Luiz Henrique destaca os aspectos positivos deste projeto. “A SAF fará com que haja uma segurança maior no enfrentamento da dívida, seja judicial ou extrajudicial. O mix entre uma boa oportunidade em razão da localização, de investimento imobiliário, com um bom enfrentamento de pendências financeiras e a possibilidade de crescimento de torcida, faz com que o projeto seja atrativo para investidores no futuro”.

No último domingo, 17, a Portuguesa venceu o São Bento por 2 a 0 e conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista, depois de sete anos consecutivos na Série A2. Desde que foi rebaixada, em 2015, a Portuguesa não havia conseguido o acesso para a elite do estadual. A campanha em 2022, entretanto, foi praticamente perfeita.

O título veio uma semana depois da conquista do acesso, que veio sobre o Rio Claro. No jogo de ida da decisão, disputado em Sorocaba, as equipes ficaram no empate em 1 a 1. Já na volta, a Lusa levou a melhor e venceu por 2 a 0 com gols de Naldo e do experiente Luan, atacante ex-Palmeiras.

