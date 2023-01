Conmebol se une a Concacaf por nova Copa América nos EUA e torneio inédito

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) e a Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) anunciaram nesta sexta-feira, 27, que a Copa América de 2024 será disputada nos Estados Unidos e contará com seis seleções convidadas da América do Norte e Caribe, além das dez seleções sul-americanas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

As entidades também confirmaram outras novidades, entre elas, a criação de um novo torneio, uma espécie de “Final Four”, com dois times de cada confederação.

A Copa América do próximo ano está prevista para ocorrer no verão dos Estados Unidos, entre junho e agosto.

O acordo é uma estratégia das duas confederações em aproximar as seleções do continente e uma oportunidade de “apoiar as equipes nacionais masculinas em sua preparação para a próxima Copa do Mundo através de uma Copa América ampliada com seis equipes de elite da Concacaf, sediada na região que acolherá a Copa do Mundo 2026. Por sua vez, a Concacaf poderá proporcionar uma competição de altíssima qualidade para suas equipes nacionais masculinas”, afirmaram em nota oficial.

Buscando siempre la competitividad y excelencia, firmamos una alianza con la @Concacaf en torneos a nivel de selecciones y clubes, tanto masculinos como femeninos 🌎👏🏼 #CreeEnGrande pic.twitter.com/xlau7N7knH — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 27, 2023

Outra novidade é a criação de um torneio centralizado entre clubes da Concacaf e da Conmebol. Dois times de cada uma das confederações irão disputar uma espécie de ‘Final Four’, com semifinais e final. O anúncio não revelou detalhes, apenas mencionou que os times serão escolhidos com base nas competições já existentes.

O acordo ainda cita o futebol feminino. As seleções de Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai foram convidadas para participar da Copa de Ouro Concacaf 2024, torneio com oito seleções da América do Norte e Caribe que também será realizado nos Estados Unidos no ano que vem.