Conmebol quer times do México de volta à Libertadores; lembre campanhas

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, gravou um vídeo para Jesús Martínez, presidente do Grupo Pachuca, convidando clubes mexicanos a retornarem à Libertadores e a Sul-americana. Integrantes da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe), os times do país latino não disputam competições da América do Sul desde 2016, quando a entidade decidiu retirá-los para valorizar o calendário doméstico.

“Reitero minha participação para que você volte e, pelo menos, se anime, e jogue a Copa Libertadores. Assim como você fez no Sul-Americana você pode colocar uma de suas placas na Copa Libertadores. O México é um país tão apaixonado por futebol quanto as seleções sul-americanas, e depois de muitos terem disputado a Copa Libertadores, a Sul-Americana e a Copa América, de repente não ter o México… A rivalidade faz falta porque o México é paixão”, disse o dirigente paraguaio.

Muchas gracias Alejandro Domínguez @agdws, Presidente de @CONMEBOL Grupo Pachuca desea que la histórica @Libertadores que arranca hoy, junto a la entrañable @Sudamericana donde nuestro querido @evertonsadp participa; abracen el sueño de todo el continente y podamos #VolverASoñar pic.twitter.com/Ko0zwwczMe — Club Pachuca (@Tuzos) April 5, 2022

Junto a divulgação do vídeo, o Pachuca demonstrou ânimo para uma possível volta: “muito obrigado, Alejandro Domínguez. O Grupo Pachuca deseja que a histórica Libertadores, junto com a carinhosa Sul-americana, onde nosso querido Everton de Viña del Mar participa, abrace o sonho de todo o continente e possamos voltar a sonhar.”

A menção ao Everton, do Chile, se dá pelo fato de que em junho de 2016 o grupo liderado por Martínez comprou 80% das ações do clube. A equipe chilena está no grupo D da Sul-Americana ao lado de Jorge Wilstermann, da Bolívia, Ayacucho, do Peru, e São Paulo.

Foi tradição, especialmente entre 2000 e 2010, que times do México disputassem torneios da Conmebol, mas apenas o Pachuca conseguiu conquistar um: a Sul-americana de 2006. Na Libertadores, os mexicanos nunca saíram campeões, mas bateram na trave e incomodaram diversas vezes.

Relembre campanhas de destaque de times mexicanos na Libertadores:

2000 – América – semifinalista

2001 – Cruz Azul – vice

2002 – América – semifinalista

2005 – Chivas Guadalajara – semifinalista

2006 – Chivas Guadalajara – semifinalista

2008 – América – semifinalista

2010 – Chivas Guadalajara – vice

2015 – Tigres – vice

