Conmebol pagará bônus ao Flamengo em caso de título mundial

O Flamengo terá um incentivo a mais na busca pelo bicampeonato do Mundial de Clubes, em fevereiro, no Marrocos. O presidente da Conmebol, Alejdandro Dominguez, anunciou nesta segunda-feira, 16, que pagará um bônus caso o troféu volte para a América do Sul depois de dez anos de jejum. O pagamento extra será de 5 milhões de dólares (equivalente a 25,6 milhões de reais pela cotação atual).

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“A América do Sul quer mais glórias esportivas! A Conmebol concederá um prêmio adicional de USD 5.000.000 ao Flamengo, campeão dq Libertadores, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio”, escreveu Domínguez em sua conta pessoal no Twitter.

A América do Sul quer mais glórias esportivas! A @CONMEBOL concederá um prêmio adicional de USD 5.000.000 ao @Flamengo, campeão da @LibertadoresBR, se ganhar o Mundial de Clubes. É um forte incentivo para o representante de nosso continente neste torneio. — Alejandro Domínguez (@agdws) January 16, 2023

A última equipe sul-americana a vencer o Mundial de Clubes foi o Corinthians, em 2012, diante do Chelsea, no Japão. Desde então, Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras (duas vezes) e o próprio Flamengo desperdiçaram a oportunidade, entre os clubes brasileiros.

Nesta segunda-feira, 16, o Grupo Globo informou ter fechado acordo com a Fifa para a transmissão do Mundial em TV aberta, pelo canal fechado SporTV e pelo site ge. Na última sexta, 13, o streamer Casimiro Miguel informou a aquisição do torneio para o YouTube, na CazéTV.

A edição referente a 2022 será jogada entre 1º e 11 de fevereiro. Diretamente classificado à semifinal, bem como o campeão europeu Real Madrid, o Flamengo estreará estreará em 7 de fevereiro diante do vencedor de Wydad Casablanca (representante do país-sede) x Al Hilal (da Arábia Saudita e campeão asiático).

Além do Flamengo, campeão sul-americano e do europeu, Real Madrid, participam do torneio o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, (campeão da Concachampions), o Wydad Casablanca, campeão africano e também da liga marroquina, o Al-Ahly, do Egito, vice-campeão da CAF, que herdou a vaga continental, o Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da Oceania, e o Al Hilal, da Arábia Saudita, campeão asiático.

Al Ahly e Auckland City abrem a competição, em 1º de fevereiro. Quem vencer, encara o Seattle Sounders na segunda fase e o vencedor enfrentará o Real Madrid na semifinal.

Os duelos da segunda fase acontecem no dia 4, as semifinais nos dias 7 e 8 e a grande final no dia 11. O Flamengo fará a estreia na cidade de Tânger, enquanto a final será jogada em Rabat. O planejamento do Flamengo é viajar para o Marrocos no dia 2 de fevereiro. Campeão mundial em 1981, o clube vai em busca do bi.

Nos últimos meses, a Fifa buscou países interessados em sediar o Mundial, considerado pela entidade um fracasso comercial e esportivo. Brasil e Estados Unidos foram cogitados, mas descartados. O Marrocos, que já sediou o Mundial em 2013 e 2014, então, foi o escolhido.

Datas do Mundial de Clubes de 2022

1º de fevereiro: (Jogo 1) Al Ahly x Auckland City

Continua após a publicidade

4 de fevereiro: (Jogos 2 e 3, duelos da segunda fase)

7 de fevereiro: semifinal 1 (Flamengo x Wydad Casablanca ou Al Hilal)

8 de fevereiro: semifinal 2 (Real Madrid x Seattle Sounders ou Auckland City ou Al Ahly)

11 de fevereiro: decisão de terceiro e quarto lugares e final

Clubes participantes

Flamengo (Brasil)

Real Madrid (Espanha)

Al Ahly (Egito)

Al Hilal (Arábia Saudita)

Auckland City (Nova Zelândia)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Wydad Casablanca (Marrocos)