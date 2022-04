A Conmebol anunciou nesta sexta-feira, 29, que irá multar o River Plate em 30 mil dólares (cerca de 150 mil reais) como punição pelo gesto racista feito por um de seus torcedores na partida pela Libertadores contra o Fortaleza, no último dia 13 de abril, no estádio Monumental de Nuñez. A equipe argentina venceu o confronto por 2 a 0 com gols de Enzo Fernández e De La Cruz.

Nas imagens que repercutiram nas redes sociais, o homem aparece jogando uma banana em direção à torcida do Fortaleza. O autor das ofensas não teve sua identidade revelada.

O River Plate, por sua vez, comunicou que baniu o sócio-torcedor de seus jogos por seis meses e solicitou que ele participe de um curso de conscientização sobre consequências da xenofobia.

A decisão da Conmebol acontece no mesmo dia em que a entidade emitiu uma nota oficial repudiando os casos recentes de racismo nas partidas da Libertadores. A entidade diz considerar “absolutamente inaceitável” e afirmou que “promoverá mudanças na regulamentação para aumentar e endurecer as penalidades em casos de racismo. ”

“Também se compromete a desenhar e implementar novos programas e ações que visem banir definitivamente este problema do futebol sul-americano”, disse em outro trecho da nota.

Nesta semana, na partida entre Corinthians e Boca Juniors, um torcedor do time argentino foi preso após ser flagrado imitando um macaco em direção à torcida do Timão, na Neo Química Arena. Ele foi liberado após pagar fiança de 3 mil reais.

