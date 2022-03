Conmebol divulga datas e horários da fase de grupos da Libertadores

Na tarde deste sábado, 26, a Conmebol divulgou as datas e os horários dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores. Após o sorteio realizado na última sexta-feira, as equipes conheceram os seus adversários em suas respectivas chaves. A fase de grupos será disputada entre os dias 5 de abril e 26 de maio.

A primeira equipe brasileira que entrará em campo será o Athletico-PR, que fará a sua estreia contra o Caracas-VEN na Arena da Baixada no dia 5 de abril, às 19h15, na Arena da Baixada. No mesmo dia, mas às 21h30, o Corinthians visita o Always Ready, da Bolívia. Também às 21h30, o Flamengo vai até o Peru para encarar o Sporting Cristal.

No dia seguinte, às 19h, o Red Bull Bragantino recebe o Nacional-URU, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. No mesmo horário, o América-MG enfrenta o Independiente del Valle na Arena Independência. Mais tarde, às 21h, é a vez do Palmeiras iniciar a defesa do seu bicampeonato da competição ao visitar o Deportivo Táchira, da Venezuela, às 21h. Quem também entra em campo nesse horário é o Atlético-MG, que visita o Tolima, da Colômbia.

Para fechar a participação dos brasileiros na primeira rodada da fase de grupos, no dia 7 de abril, o Fortaleza faz a sua estreia com o apoio da torcida no Castelão, às 19h, contra o Colo-Colo, do Chile.

Confira a tabela de cada time brasileiro na fase de grupos com data, horário (de Brasília) e local definidos:

Palmeiras (grupo A):

06/04 – 21h – Deportivo Táchira-VEN – Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo

12/04 – 21h30 – Independiente Petrolero-BOL – Allianz Parque

27/04 – 21h – Emelec-EQU – Estádio George Capwell

03/05 – 21h30 – Independiente Petrolero-BOL – Estádio Olímpico Patria

18/05 – 19h – Emelec-EQU – Allianz Parque

24/05 – 21h30 – Deportivo Táchira-VEN – Allianz Parque

Athletico-PR (grupo B):

05/04 – 19h15 – Caracas-VEN – Estádio Olímpico (U.C.V.)

14/04 – 19h – The Strongest-BOL – Arena da Baixada

26/04 – 19h15 – Libertad-PAR – Estadio Defensores del Chaco

03/05 – 19h15 – The Strongest-BOL – Estádio Hernando Siles

19/05 – 19h – Libertad-PAR – Arena da Baixada

26/05 – 19h – Caracas-VEN – Arena da Baixada

Red Bull Bragantino (grupo C):

06/04 – 19h – Nacional-URU – Nabi Abi Chedid

14/04 – 21h – Vélez Sarsfield-ARG – Estádio José Amalfitani

26/04 – 19h15 – Estudiantes-ARG – Estádio Jorge Luis Hirschi

05/05 – 21h – Vélez Sarsfield-ARG – Nabi Abi Chedid

17/05 – 19h15 – Estudiantes-ARG – Nabi Abi Chedid

24/05 – 19h15 – Nacional-URU – Estádio Gran Parque Central

Atlético-MG (grupo D):

06/04 – 21h – Tolima-COL – Estádio Manuel Murillo Toro

13/04 – 21h – América-MG (casa) – Mineirão

26/04 – 21h30 – Independiente del Valle-EQU – Estádio Banco Guayaquil

03/05 – 21h30 – América-MG – Arena Independência

19/05 – 19h – Independiente del Valle-EQU – Mineirão

25/05 – 21h – Tolima-COL (casa) – Mineirão

América-MG (grupo D):

06/04 – 19h – Independiente del Valle-EQU – Arena Independência

13/04 – 21h – Atlético-MG (fora) – Mineirão

27/04 – 19h – Tolima-COL – Arena Independência

03/05 – 21h30 – Atlético-MG – Arena Independência

18/05 – 21h – Tolima-COL – Estadio Manuel Murillo Toro

25/05 – 21h – Independiente del Valle-EQU – Estádio Banco Guayaquil

Corinthians (grupo E):

05/04 – 21h30 – Always Ready-BOL – Estádio Hernando Siles

13/04 – 21h – Deportivo Cali-COL – Neo Química Arena

26/04 – 21h30 – Boca Juniors-ARG – Neo Química Arenal

04/05 – Deportivo Cali-COL – Estadio Deportivo Cali

17/05 – 21h – Boca Juniors-ARG (fora) – La Bombonera

26/05 – 21h – Always Ready-BOL – Neo Química Arena

Fortaleza (grupo F):

07/04 – 19h – Colo-Colo-CHI – Castelão

13/04 – 19h – River Plate-ARG – Monumental de Núñez

27/04 – 21h – Alianza Lima-PER – Castelão

05/05 – 19h – River Plate-ARG – Castelão

18/05 – 23h – Alianza Lima-PER – Estádio Alejandro Villanueva

25/05 – 19h – Colo-Colo-CHI – Estádio Monumental David Arellano

Flamengo (grupo H):

05/04 – 21h30 – Sporting Cristal-PER – Estádio Nacional de Lima

12/04 – 21h30 – Talleres-ARG – Maracanã

28/04 – 19h – Universidad Católica-CHI – Estádio San Carlos de Apoquindo

04/05 – 19h – Talleres-ARG – Estádio Mario Alberto Kempes

17/05 – 21h30 – Universidad Católica-CHI – Maracanã

24/05 – 21h30 – Sporting Cristal-PER – Maracanã