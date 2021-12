Conmebol anuncia partida ‘finalíssima’ entre Argentina e Itália em 2022

A Conmebol e a Uefa divulgaram nesta quarta-feira, 15, a realização de uma partida que reunirá a Argentina e a Itália, atuais campeões da Copa América e da Eurocopa, respectivamente. O confronto acontecerá no dia 1º de junho de 2022. Este será o primeiro evento conjunto entre as duas confederações. As seleções se enfrentarão no estádio de Wembley ou no Tottenham Hotspur Stadium, ambos em Londres.

O anúncio faz parte do “Memorando de Entendimento”, temo assinado pelas duas organizações que prevê a cooperação entre as entidades. Como parte desse projeto de cooperação, será inaugurado em meados de 2022, um escritório compartilhado entre Conmebol e Uefa em Londres.

A “Finalíssima” é o primeiro dos eventos organizados em cooperação, fruto de uma aliança entre as duas entidades que vem se fortalecendo nos últimos anos. O documento assinado prorroga a cooperação conjunta até 30 de junho de 2028, e em comunicado a Conmebol destacou a “firme intenção de organizar uma série de eventos futebolísticos em benefício do futebol sul-americano”.

“Sentimos uma grande satisfação pelos frutos que estamos colhendo junto com a Uefa a partir do excelente relacionamento entre nossas instituições. Com a assinatura desta renovação e extensão de nosso memorando de entendimento, estamos lançando as bases para que esta cooperação fluida cresça e se desenvolva ainda mais”, disse Alejandro Dominguez, presidente da Conmebol.

La CONMEBOL y la UEFA amplían el Memorando de Entendimiento Más detalles ➡️🔗 https://t.co/hqqtH67b4O#CreeEnGrande pic.twitter.com/UIyCPGIwOf — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) December 15, 2021

Entre outros projetos, ainda está sendo discutido a possibilidade de um duelo entre os vencedores das competições continentais Libertadores e Liga dos Campeões. Além disso, vale destacar que o entendimento da Conmebol e Uefa fortalece a resistência à ideia da Fifa de disputar a Copa do Mundo a cada dois anos, que ainda será discutida em uma reunião na semana que vem.

