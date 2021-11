Conference League: Mourinho culpa arbitragem após novo vexame da Roma

A Roma de José Mourinho achou uma pedra no sapato na Conference League: o Bodo/Glimt. Goleado pelo clube norueguês por 6 a 1 no dia 21 de outubro, o time do treinador português ficou apenas no empate 2 a 2 contra a modesta equipe, na última quinta-feira, 4, no Estádio Olímpico, na capital italiana. Irritado após a partida, o técnico falou à imprensa e questionou a arbitragem da competição, criada este ano, uma espécie de “terceira divisão” das ligas europeias.

“Mas talvez haja árbitros ruins na Conference League, que ainda estão começando suas carreiras. Quando eles (Bodo/Glimt) nos golearam por seis, eu não disse nada. Agora não posso calar a boca.” A reação de Mourinho aconteceu, segundo o próprio, por dois pênaltis ignorados que seriam favoráveis à Roma: “Dois pênaltis muito claros existiram. Eles chutaram duas vezes e marcaram dois gols. Nós finalizamos muitos mais, marcamos dois gols e sofremos dois pênaltis.”

No confronto válido pela Conference League, o ponto do empate foi conquistado na reta final de partida. O time da Noruega vencia a partida por 2 a 1 até os 39 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro brasileiro Ibañez empatou para os italianos. Com o resultado, a Roma não assumiu a liderança do grupo e agora está a um ponto do terceiro colocado, Zorya Luhansk, da Ucrânia. Para avançar direto para a fase final do torneio, o time da Itália precisa se classificar em primeiro da chave. A competição recém-criada abriu espaço para mais clubes do Velho Continente em competições continentais, o que também reservou surpresas como esta do Glimt.

Fundado em 1916, o Bodo/Glimt é um clube da primeira divisão norueguesa. Situado em Bodo, cidade com pouco mais de 50.000 habitantes, o time é o atual campeão nacional e é dono da liderança nesta edição, a poucos jogos do título. Na primeira divisão da Noruega desde 2018, o clube participou da primeira rodada de qualificação para a Champions League 2021/22, mas foi eliminado pelo Légia Varsóvia, o que os garantiu vaga na Conference League, torneio no qual já precisou eliminar o Valur, da Islândia, o Prishtina, do Kosovo, e o Zalgiris, da Lituânia, para chegar à fase de grupos. O grande nome da equipe treinada por Kjetil Knudsen é o atacante de 21 anos Erik Botheim, autor de dois gols e três assistências na goleada por 6 a 1 sobre o Roma e companheiro de Haaland nas categorias de base da Noruega. Contratado recentemente, o atacante brasileiro José Vitor Pernambuco, revelado pela Portuguesa, é o único sul-americano no atual elenco.

Sem um título desde 2017, quando venceu a Liga Europa pelo Manchester United, Mourinho passou em branco pelo Tottenham e chegou à Roma como esperança. Contudo, o time venceu apenas um dos último cinco jogos disputados. Para o treinador, a atuação da arbitragem também é essencial para a má fase da equipe: “Estamos com dificuldades para marcar gol. Mas logo precisamos recordar que a arbitragem nos tirou pontos contra a Juventus e contra o Milan.”.

