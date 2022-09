Condenado por estupro, Robinho quebra silêncio para apoiar Bolsonaro

Um dia depois de Neymar declarar apoio a Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial que acontece no próximo domingo, 2 de outubro, seu maior ídolo no futebol, Robinho, quebrou longo silêncio nas redes sociais para fazer o mesmo. O ex-jogador de 38 anos, condenado por estupro coletivo pela Justiça italiana, postou nesta sexta-feira, 30, em seu Instagram uma imagem em alusão ao número do candidato à releição 22.

Na imagem, Robinho aparece com a camisa da seleção brasileira fazendo o sinal de dois com as mãos. Na legenda, deixou claro do que se tratava ao postar 22 e uma bandeira do Brasil ao lado. O jogador não movimentava seu feed do Instagram desde dezembro do ano passado.

Em 19 de janeiro, Robinho foi condenado em última instância pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa em uma casa noturna de Milão, em 2013, época em que atuava no Milan. A sentença de nove anos de prisão pelo crime de violência sexual em grupo foi concedida pela 3ª Seção Penal da Corte de Cassação de Roma. Pelo fato de morar no Brasil, o jogador não pode ser extraditado para a Itália para cumprimento da pena.

Em setembro do ano passado, antes de ser condenado, Robinho usou Bolsonaro como exemplo para tentar se defender, em áudio enviado a um amigo, ao qual o jornal Folha de S. Paulo teve acesso: “Você viu o que fizeram com o Bolsonaro antes da eleição? O ataque que fizeram ao cara? Falando que o Bolsonaro era isso e aquilo? Que o Bolsonaro era racista, fascista, que era assassino? E quanto mais eles batiam no Bolsonaro, mais ele crescia. Então estou em paz mesmo, de coração. Não estou preocupado com eles”, disse, à época.

Após a condenação, o atacante com passagens por Santos, Real Madrid, Milan e Atlético-MG, e que disputou as Copas de 2006 e 2010 pela seleção brasileira, trancou seus comentários nas redes sociais e em junho anunciou discretamente a sua aposentadoria.

