Condenado a um ano de prisão, Benzema terá recurso julgado em junho

O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, terá recurso julgado pela justiça francesa nos dias 30 de junho e 1º de julho deste ano, após recorrer da decisão que o condenou a um ano de prisão, em novembro passado, por cumplicidade em tentativa de chantagem ao ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena. A informação foi divulgada nesta terça-feira,15, pela Agência France-Presse (AFP).

À época, a defesa do jogador entrou com o pedido de recurso de sua condenação em primeira instância, que previa um ano de prisão suspensa (o que significa que a pena só deve ser cumprida em caso de reincidência) por chantagear Mathieu Valbuena. E ainda sentenciou o jogador ao pagamento de uma multa de 75 mil euros (470 mil reais) pela “cumplicidade em tentativa de chantagem”.

Além dele, outras quatro pessoas envolvidas – Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass e Karim Zenati – também foram julgadas no caso pelo tribunal e condenadas a tempos maiores de detenção.

O caso aconteceu em 2015, quando Valbuena prestou queixa contra criminosos que ameaçavam tornar público um vídeo de conteúdo íntimo do jogador, no que ficou conhecido como “caso sextape”, cobrando milhares de euros para a sua não publicação.

Benzema é suspeito de ter intermediado o contato e incentivado o ex-companheiro a pagar os chantagistas. A polícia interceptou seis registros telefônicos no período, um deles com Karim Zenati, amigo de infância de Benzema. Nelas, o atacante do Real Madrid faz piadas sobre o caso, fato visto como comprometedor pela juíza. “Pode-se escutar durante a conversa que estou fazendo piada, mas falo apenas em ajudá-lo. Não havia segundas intenções”, alegou o jogador.

Artilheiro da atual edição do campeonato espanhol e vivendo ótima fase no Real Madrid, Benzema ficou seis anos afastado da seleção francesa por esse episódio, até o retorno na última Eurocopa.

