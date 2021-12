Como será a Arena MRV, a nova casa do Atlético-MG

Os dias andam ensolarados para o lado alvinegro de Belo Horizonte. Prestes a confirmar o segundo título brasileiro de sua história, após 50 anos de fila, e a dois jogos de conquistar a Copa do Brasil, o torcedor do Atlético Mineiro tem mais um motivo para comemorar: a construção da Arena MRV. Projetada para 46.000 torcedores, a futura casa do Galo já tem mais de 40% das obras concluídas e previsão de inauguração oficial no dia 19 de maio de 2023. PLACAR esteve no local e revela, abaixo, os detalhes do projeto.

O sonho da casa própria começou em 2017, quando o Conselho Deliberativo do Atlético aprovou o projeto para viabilizar a construção de uma casa própria. No entanto, apenas em novembro de 2020, após trâmites políticos, terraplanagens e a doação do terreno por parte de Rubens Menin — presidente do conselho da construtora MRV, atleticano doente e líder do time de “mecenas” do clube —, os primeiros pilares foram instalados.

Com forte apoio da construtora MRV, o investimento total pode chegar em 560 milhões de reais, um preço mais baixo do que a maioria das novas arenas construídas no Brasil para a Copa do Mundo de 2014. A obra dividiu opiniões entre moradores da capital de Minas Gerais, pois uma parte temia o impacto ambiental, logístico e sonoro durante a construção e outra acreditava que a infraestrutura melhoraria na região da cidade. O Atlético Mineiro se comprometeu com a preservação de uma área ambiental ao lado da Arena e plantará 46.000 mudas de árvores espalhadas pela cidade.

Localização

Bairro Califórnia, rua Cristina Maria de Assis, 202. Este é o endereço da nova casa atleticana, localizada na região administrativa do noroeste de Belo Horizonte. Próximo a Contagem, município da região metropolitana de BH, o estádio exigirá mudanças no trânsito da cidade para que a via expressa Avenida Presidente Juscelino Kubitschek não seja afetada em dia de jogos ou eventos na Arena.

Localizada a 28 quilômetros do centro de treinamento do Atlético, a Cidade do Galo, os jogos na Arena MRV exigirão um maior deslocamento da delegação, tendo em vista que o Mineirão, histórica casa do futebol mineiro e onde Cruzeiro e Galo costumam mandar seus jogos, fica a 16 quilômetros do CT.

A Arena MRV fica em uma zona menos residencial e turística que o “Gigante da Pampulha”. A distância entre a casa do Galo e a do Cruzeiro, o Mineirão, e do América-MG, o Independência, onde o Galo também se acostumou a atuar como mandante nos últimos anos, será a mesma: cerca de 13 km.

Especificações

Sem uma capacidade de público exorbitante, a Arena MRV poderá receber 46.000 pessoas em dias de jogos. Prometendo melhor acesso e conforto, serão disponibilizadas 2.333 vagas de estacionamento, divididas em quatro níveis, ao lado do estádio. Construído em um terreno de 128.000 m², a casa atleticana contará com 80 camarotes, todos já vendidos, e 4.462 cadeiras cativas, mais de 70% já comercializadas.

“A Arena MRV vai virar referência global. A grandiosidade e a modernidade do projeto nos obrigou a criar eventos inéditos”, diz Rogério Dezembro, CEO da Live Park, empresa criada pelos executivos que estiveram à frente do Allianz Parque e do Teatro Santander, e que será responsável pela comercialização dos patrocínios do estádio.

A modernidade

A promessa do clube e da construtora é que o estádio seja o mais tecnológico da América Latina. O local já conta com o Centro de Experiências Fasso Bortolo, que insere o visitante em salas de realidade virtual simulando a obra pronta. O acesso de internet será facilitado para todos os frequentadores do estádio, o que contribui para o conforto dos torcedores e a facilitação nos trabalhados de imprensa. Toda a iluminação será em LED, visando, também, uma maior economia de eletricidade e possibilitando “show de luzes”, inspirado no Allianz Stadium, da Juventus.

1/7 Arena MRV teve a sua data de inauguração revelada: 19 de maio de 2023 - (Guilherme Azevedo/Placar) 2/7 A obra, atualmente, conta com pouco mais de 40% da construção concluída - (Guilherme Azevedo/Placar) 3/7 Programação divulgada prevê cinco eventos-teste: o primeiro deles em 25 de março de 2023, no aniversário de 115 anos do clube - (Guilherme Azevedo/Placar) 4/7 Torcedores podem comprar três pacotes: Passaporte Ouro, Passaporte Prata e Passaporte Bronze - (Guilherme Azevedo/Placar) 5/7 Última data terá shows de Ivete Sangalo, César Menotti e Fabiano, Jota Quest e uma atração internacional não divulgada - (Guilherme Azevedo/Placar) 6/7 Construção tem previsão para pouco mais de três anos até entregar um estádio com capacidade para 46.000 torcedores - (Guilherme Azevedo/Placar) 7/7 Executivo da Arena diz que novo estádio lembrará o Juventus Stadium - (Guilherme Azevedo/Placar)

Tendo em vista a grandiosidade do projeto, o Atlético Mineiro e a Arena MRV pediram que a Live Park organizasse uma abertura dividida em cinco etapas. O evento batizado como BH Festival começa no dia 25 de março de 2023, aniversário do Galo, com o primeiro chute ao gol.

Shows de eletrônica e um jogo festivo de lendas acontecerão antes da inauguração oficial, no dia 19 de maio de 2023, quando uma equipe internacional enfrentará o Atlético Mineiro. Para fechar o festival, um show com grandes nomes da música mundial acontecerá oito dias depois. Saiba mais sobre as primeiras experiências da Arena MRV.

O torcedor mais tradicional sentirá saudades do Mineirão ou do Independência? O CEO da Arena, Bruno Muzzi, não acredita nisso. “Mudar de casa vai ser natural. Igual mudar de um apartamento alugado para uma casa própria. Já criamos o vínculo desde o início das obras.”

