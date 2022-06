Como se saíram os adversários do Brasil na Copa nos amistosos de junho

A pouco mais de cinco meses do início da Copa do Mundo do Catar, as equipes nacionais realizam importantes testes de preparação para o torneio que começa em novembro. Adversárias da seleção brasileira no grupo G, Sérvia, Suíça e Camarões entraram em campo em junho pela da Liga das Nações e Eliminatórias da Copa Africana de Nações, respectivamente.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Favorita à conquista do Mundial, a seleção brasileira venceu seus amistosos de junho: 5 a 1 contra a Coreia do Sul, em Seul, no último dia 2, e 1 a 0, com gol de Neymar, para cima do Japão, no último dia 6, em Tóquio.

Sérvia

A primeira adversária da seleção brasileira no Mundial venceu duas das três rodadas da Liga das Nações. Na estreia, em casa, foi derrotada por 1 a 0 pela Noruega com o gol do astro Erling Haaland. A recuperação veio no último dia 5, quando goleou por 4 a 1 a Eslovênia. Mitrovic, Milinkovic-Savic, Luka Jovic e Radonjic marcaram os gols sérvios. O time voltou a vencer na última quinta: 1 a 0 sobre a Suécia, com gol do atacante Luka Jovic.

Suíça

Continua após a publicidade

Classificada ao Mundial pela vaga direta e liderança do grupo, a seleção suíça perdeu os três jogos que realizou neste mês pela Liga das Nações. Levou sete gols e fez apenas um, com Noah Okafor, meia do RB Salzburg. A seleção saiu derrotada para a República Tcheca, por 2 a 1, Portugal, 4 a 0, e última no dia 9, para a Espanha, 1 a 0. Os suíços ocupam a 4ª posição do torneio europeu e tem a segunda pior campanha até aqui.

A equipe é a segunda adversária do Brasil na Copa do Mundo, no dia 28 de novembro.

Camarões

Por sua vez, a terceira adversária do Brasil na fase de grupos do Mundial realizou apenas um jogo no mês, já que o confronto que seria realizado contra a seleção do Quênia no último dia 4 na estreia da Eliminatórias da Copa Africana foi cancelada. Com gol solitário do atacante Karl Toko Ekambi, o Camarões venceu a seleção do Burundi por 1 a 0 no último dia 9.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!