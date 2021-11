Como funcionam as Eliminatórias Europeias e quais seleções correm risco

As Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022 entraram em sua reta decisiva, com algumas seleções já classificadas e outras ainda convivendo com o perigo de não estar no Catar, restando uma rodada para o fim da primeira fase. Por questões geográficas, a competição é realizada em formato diferente do restante dos continentes.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Com muitas federações (55) para poucas vagas (13), a Uefa divide os concorrentes em cinco grupos de cinco e cinco grupos de seis. O regulamento prevê que, dentro das chaves, todas as seleções se enfrentem em turno e returno e o campeão do grupo se classifique diretamente para o Mundial. Os dez segundo colocados jogam uma repescagem com dois campeões de chave da Nations League, que não estejam classificados pelas Eliminatórias.

Sete equipes do Velho Continente já garantiram vaga no Catar: Sérvia, Espanha, França, Bélgica, Dinamarca, Croácia e Alemanha. A repescagem, que costuma ser repleta de drama e tensão, terá um novo formato: dividida por sorteio em três grupos de quatro equipes, com “play-offs” (semifinais e finais) em jogos únicos, de mandante aleatoriamente definido. Ou seja, para estar na Copa do Catar, os participantes terão de vencer os dois jogos que disputarem.

Entre os países mais badalados e com o risco de ficar de fora da Copa, mas já garantidos nas repescagens, estão Portugal, que foi derrotado em casa pela Sérvia, a Suécia, vice do grupo B, País de Gales, de Gareth Bale, e Rússia, última sede do torneio.

Ainda com posição indefinida, a Itália depende de saldo de gols para superar a Suíça e confirmar a vaga direta e a Holanda, que assim como a Itália não se classificou para o último Mundial, disputa com Turquia e Noruega (próxima adversária) dois espaços. A seleção holandesa, portanto, tem chances de já carimbar o passaporte, depender da próxima etapa ou ainda se despedir do objetivo.

As rodadas finais estão marcadas para esta segunda-feira, 15, e para a próxima terça-feira, 16. Os duelos são transmitidos no Brasil pelos canais a cabo TNT e Space, e pela plataforma de streaming estadio.com.