Como foi a temporada de Ancelotti, alvo número 1 da seleção brasileira

Principal alvo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para assumir a seleção brasileira, Carlo Ancelotti, ao menos publicamente, não dá sinais de que vai sair do Real Madrid antes de encerrar o contrato, em junho de 2024.

Eliminado da Champions na semi para o Manchester City após sofrer uma goleada por 4 a 0 no jogo da volta, o técnico italiano viu o sonho do bi consecutivo ser frustrado, mas mesmo assim o ano do treinador à frente da equipe espanhola terminará com dois títulos.

Em entrevista coletiva logo após a eliminação do Real para o City, Ancelotti expressou o desejo de continuar na equipe por mais uma temporada e relembrou a fala do presidente do clube, Florentino Pérez, há cerca de duas semanas.

“Ninguém duvida do meu futuro porque acredito que o presidente foi bastante claro nos últimos dias e o que o presidente me disse em particular não vou dizer aqui”, afirmou o treinador de 63 anos.

“Esse é um passo a melhorar para o ano que vem. Na próxima temporada estarei aqui para lutar por mais uma Liga dos Campeões”, completou Ancelotti. Jornais espanhóis, como o Marca, apontam para pouco provável a saída do treinador e salientam o boa relação dele com o elenco e dirigentes.

Não é segredo que o treinador italiano é o plano A da CBF para assumir a seleção brasileira. Em recente entrevista o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, disse que iria esperar até o fim de junho para levar uma proposta oficial ao técnico.

Ancelotti retornou ao Real depois de oito anos em 2021 e, na temporada passada, o time encabeçado por Benzema, Modric, Vini Jr e companhia foi amplamente letal. Conquistou a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol e a Champions League.

A atual temporada caminha para o fim com dois títulos: a Copa do Rei, conquistada com vitória sobre o Osasuna por 2 a 1 na final, no início de maio, e o Mundial de Clubes, vencido diante do saudita Al-Hilal em fevereiro.

A goleada sofrida para o City foi apenas a segunda derrota da campanha do Real na atual Champions. No jogo de volta da fase de grupos, perdeu por 3 a 2 para o RB Leipzig.

No Espanhol, os merengues ocupam a segunda colocação, com 71 pontos – 15 atrás do rival e já campeão Barcelona.

Até aqui, foram 34 jogos, cinco empates e sete derrotas, com 70 gols marcados e 32 sofridos. No início da temporada, a equipe chegou a ficar 12 jogos sem perder, até o primeiro revés, em novembro, contra o Rayo Vallecano, por 3 a 2, fora de casa.

Os tropeços recentes afastaram a equipe da briga pelo título. Os últimos compromissos do Real na temporada serão diante do Valencia, Rayo Vallecano, Sevilla e Athletic.

Caso se concretize a afirmação do presidente da CBF, até junho a entidade enviará uma proposta oficial ao treinador italiano. Sem Ancelotti ou com ele, o fato é que a seleção terá compromisso também em junho pela data Fifa.