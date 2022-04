Como foi a estreia de Leifert e Casimiro no streaming do futebol

Como os fãs do futebol já notaram, as transmissões esportivas entraram em uma nova era. Os velhos donos da bola, como Globo e outras emissoras de tevê, perderam espaço para os canais de streaming, que prometeram tirar o mofo da desgastada fórmula “narrador-caretinha” e “comentarista-que-manja-de-números.”

A Prime Video, bandeira de streaming da colossal Amazon, convocou o ex-global Tiago Leifert e o influencer Casimiro para os jogos da Copa da Brasil. A estreia se deu na partida em que Juventude e São Paulo empataram por 2 a 2, na noite de 20 de abril.

E não é que os craques da comunicação – um fez carreira na Globo e o outro tem milhões de seguidores nas redes sociais – pareciam pernas de pau ao comandar a transmissão da partida?

Leifert inventou a narração com zero conteúdo: “Hum, olha lá, o cara tá lá, hum, nossa, que coisa.” No primeiro tempo, o atacante do São Paulo Alisson se prepara para chutar perigosamente e Leifert permanece em silêncio, como se estivesse diante de um desfile fúnebre (ok, o futebol do Tricolor é quase isso, mas o narrador não precisava exagerar).

Casimiro recorreu ao humor. Uma ou outra piada podem soar engraçadinhas – o barbudo atacante Pitta, do Juventude, foi chamado de “gladiador do terceiro milênio” –, mas isso por si só não é suficiente.

Cadê a informação? O são-paulino Leifert parecia desconhecer os jogadores do time gaúcho. Casimiro, reconheça-se, não é lá muito especialista em táticas ou estratégias de jogo. E faltou emoção. As narrações de gols de Leifert são tão contagiantes quanto as entrevistas do técnico Rogério Ceni.

É louvável que se queira dar novo ânimo às transmissões esportivas. Já torrou a paciência o velho comentarista obcecado por dados e que não presta atenção nas nuances do espetáculo esportivo. O Prime Video quis fazer um golaço, mas a bola foi para fora. A boa notícia é que o jogo segue e o campeonato é longo.