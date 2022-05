Bola de Ouro 2022: como estão os principais candidatos ao prêmio

De critério novo, focando no período da temporada europeia (agosto de 2021 a julho de 2022) e valorizando mais as atuações individuais, a Bola de Ouro deste ano começa ocupar seu devido espaço. Sem Messi e Cristiano Ronaldo, maiores vencedores, realisticamente na briga, alguns dos principais candidatos ao prêmio são Karim Benzema, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne e Robert Lewandowski.

Entre esses nomes, três disputam vaga na final da Liga dos Campeões: Benzema pelo Real Madrid, Salah pelo Liverpool e De Bruyne pelo Manchester City. Enquanto isso, Mbappé (PSG) e Lewandowski (Bayern de Munique) já foram eliminados da principal competição continental, mas conquistaram os títulos do Francês e do Alemão, respectivamente.

Veja como estão os principais candidatos à Bola de Ouro 2022:

Benzema

Principal nome do Real Madrid nas últimas temporadas, o francês pode, enfim, conquistar a Bola de Ouro. Artilheiro da Champions League, com 14 gols – sendo nove na fase de mata-mata -, o atacante briga por vaga na final do torneio e pode fazer dele seu “ponto forte” para a premiação. Benzema fez 48 jogos, 46 gols e 14 assistências somando clube e seleção francesa na temporada.

Salah

Brigando pelos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Inglês, Mohamed Salah chega às vésperas da Bola de Ouro como candidato forte. Apesar do vice-campeonato da Copa Africana de Nações e a eliminação na repescagem para a Copa do Mundo com sua seleção, o astro egípcio tem 32 gols e 15 assistências na temporada. As atuações decisivas nas próximas semanas pesarão na avaliação.

Mbappé

Melhor jogador do “trio MNM” no Paris Saint-Germain, superando Messi e Neymar na temporada, a estrela do futebol francês também está na briga pela primeira Bola de Ouro da carreira. Aos 23 anos, Mbappé foi campeão do Francês, mas caiu nas oitavas de final da Champions League. Ainda assim, tem ótimos números individuais: 43 gols e 23 assistências em 49 partidas.

Lewandowski

Dono de médias de gols que extrapolam a casa de um por jogo, o polonês segue acumulando temporadas dignas de concorrer ao status de melhor jogador do mundo – ele é o atual bicampeão do prêmio “The Best”, da Fifa. Campeão alemão pela oitava vez consecutiva com o Bayern de Munique, foi essencial na classificação da Polônia à Copa do Mundo do Catar. Tem 54 gols em 51 jogos na temporada.

De Bruyne

O belga que organiza o meio-campo do Manchester City chega à disputa com altos números de assistências e gols, pensando em um jogador que atua mais distante da área adversária. Na luta para conquistar a Premier League e a Champions, o carrasco do Brasil na Copa de 2014 tem, na temporada, 16 assistências e 16 gols em 44 partidas.

