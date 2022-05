Como estão os concorrentes de Danilo por vaga na Copa do Catar

Convocado para a seleção brasileira nos amistosos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente, além de um terceiro confronto ainda sem adversário definido no dia 11, o volante Danilo entrou na briga por uma das vagas na Copa do Mundo. A seis meses do início da competição, o meio-campista do Palmeiras recebe a primeira chance com Tite, mas ainda tem fortes concorrentes na posição para confirmar passaporte para o Catar.

Revelado em 2020, Danilo conquistou espaço em pouco tempo no clube paulista. Bicampeão da Libertadores como titular, já ultrapassou a marca de 100 jogos com a camisa alviverde e recebeu, após um ano de alto destaque, oportunidade na seleção.

Canhoto, veloz e de bom passe, deve ser utilizado como segundo homem de meio-campo por Tite, posição que, apesar de ter muitos candidatos, ainda está indefinida.

Vale dizer que, Tite convocou nesta quarta-feira, 11, cinco volantes entre os sete meio-campistas na lista de 27 anos. Entre eles, Casemiro e Fabinho são absolutos. Como segundo homem de meio, Fred é o titular, enquanto Bruno Guimarães tem se consolidado como reserva. Resta, portanto, uma ou no máximo duas vagas para pleitear.

Veja como estão os concorrentes de Danilo por vaga na Copa do Mundo:

Fred

Titular em oito jogos das Eliminatórias, Fred é quem sai na frente quando o assunto é disputa por espaço na escalação inicial. Peça importante do Manchester United, fez quatro gols e distribuiu quatro assistências no Campeonato Inglês. Também lidera as estatísticas de desarmes da equipe. Termina a temporada como um dos destaques do time inglês.

Bruno Guimarães

Destaque do Lyon desde que deixou o Athletico Paranaense, o meio-campista conquistou espaço e relevância no futebol europeu. Contratado pelo Newcastle no início deste ano, se consolidou em funções mais ofensivas aliadas às defensivas. Tem quatro gols em 15 jogos pelo time inglês, número alto para a posição.

Arthur

Peça essencial no trabalho de Tite no início do ciclo para o Catar, o meio-campista voltou a aparecer na seleção na convocação para jogos das Eliminatórias em março. Pela Juventus, fez 20 jogos no Campeonato Italiano e não participou diretamente de nenhum gol. Acertou, em média, 31 passes por partida sendo 15 deles no próprio campo.

Gerson

Apesar de disputar vaga como segundo homem de meio-campo na seleção brasileira, Gerson vem se destacando aberto pelo lado esquerdo no Olympique de Marselha. Com 11 participações diretas em gols no Campeonato Francês, ainda enxerga vaga na Copa.

Douglas Luiz

Peça com passagens pela seleção nos últimos anos, o volante do Aston Villa corre por fora, assim como Danilo, pela vaga. Aos 24 anos, iniciou 28 dos 31 jogos do Campeonato Inglês. Bom em desarmes e interceptações – somou 87 na Premier League -, pode ser opção para a posição de primeiro volante.

