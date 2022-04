O atacante Darío Benedetto já é um velho conhecido dos brasileiros. Algoz do Palmeiras na Libertadores de 2018, o argentino estará novamente no caminho de uma equipe do país. Desta vez, curiosamente, diante do arquirrival Corinthians. Nesta terça-feira, 26, ele será a principal arma do Boca Juniors em jogo às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada rodada do grupo E da Libertadores.

Benedetto regressou ao clube em janeiro, após passagens discretas pelo francês Olympique de Marselha e pelo espanhol Elche. Balançou as redes seis vezes em onze jogos na segunda passagem pelo clube.

Pela Libertadores, o argentino de 31 anos marcou os dois gols da vitória do Boca Juniors por 2 a 0 sobre o Always Ready, no último dia 12. Já pelo Campeonato Argentino, marcou outros quatro gols em nove jogos.

Em sua primeira passagem por La Bombonera, entre 2016 a 2019, Benedetto foi, duas vezes, campeão argentino e uma vez campeão da Supercopa. Ao todo, foram 76 jogos e 45 gols marcados.

Em 2018, foi um dos destaques do time na Libertadores e o carrasco da eliminação do Palmeiras na semifinal, quando marcou dois gols no jogo de ida, em Buenos Aires, e outro no jogo da volta, no Allianz Parque. Foi protagonista, também, na final sobre o arquirrival River, mesmo com o resultado negativo.

Vendido pelo clube ao Olympique de Marselha com grande status, em 2019, não conseguiu repetir o mesmo desempenho fora do país. Com a camisa do clube francês fez 17 gols e deu 5 assistências em 66 partidas. Acabou fora dos planos da equipe com a chegada do técnico compatriota Jorge Sampaoli.

Em agosto do ano passado, foi emprestado ao Elche, da Espanha, clube da primeira divisão da La Liga, onde ficou até janeiro deste ano. Atuou em 16 jogos, oito como reservas utilizado, e marcou dois gols. Com o fim do empréstimo e fora dos planos da equipe francesa, buscou novos ares.

Na janela de transferência no início do ano, chegou a ser especulado no futebol brasileiro. Os principais candidatos eram São Paulo e o próprio Corinthians, mas debaixo de forte campanha e expectativa dos torcedores do Boca, Benedetto decidiu regressar ao clube, onde assinou contrato por três anos.

O confronto

Até aqui, pelo grupo E, Deportivo Cali, Always Ready, Boca e os brasileiros estão empatados com três pontos cada. O Cali lidera provisoriamente pelo saldo de um gol positivo.

Após perder por 3 a 0 para o Palmeiras no dérbi do último sábado, 23, o Timão precisará superar uma série de dificuldades para se recuperar. O principal problema é a provável ausência do técnico Vitor Pereira, que testou positivo para Covid-19. Ele deve passar por novos testes para saber se poderá, ou não, ficar no banco de reservas.

Para a partida, o goleiro Cássio e o meia-atacante Willian também são dúvidas. Eles apresentaram dores no corpo e febre no último jogo e tem presença incerta diante dos argentinos.

A derrota diante do maior rival repercutiu, inclusive, em jornais argentinos. A emissora TyC Sports tratou o resultado como “boa notícia para Battaglia”, ex-volante e atual treinador xeneize.

O último confronto entre as equipes ocorreu em 15 de maio de 2013, pelas oitavas de final da Libertadores. Um ano depois de vencer a decisão da competição do ano anterior diante dos argentinos, o Timão sucumbiu em polêmica arbitragem.

O Boca iniciou o torneio sendo derrotado para o Deportivo Cali por 2 a 0 e se recuperou na última rodada, com vitória contra o Always Ready pelo mesmo placar. A equipe sofre com lesões e suspensões. Ainda estão suspensos pela briga na eliminação contra o Atlético-MG, no último ano, o zagueiro Marcos Rojo e o atacante Sebastián Villa. Na defesa, Izquierdoz, Gastón Ávila, Nicolás Figal e Carlos Zambrano estão lesionados.

Apesar da vitória diante do Central Córdoba no fim de semana, o time foi muito criticado pelos empates em plena Bombonera diante de Godoy Cruz e Lanús, todos pela Copa da Liga Argentina.

