Como é o desempenho de Oscar desde que chegou à China

Um novo nome foi especulado no Flamengo nos últimos dias: Oscar. Meio-campista de 30 anos, o brasileiro, atualmente no Shangai Port, foi uma das promessas do futebol nacional da última década, mas a opção pelo futebol chinês o afastou dos holofotes há cinco anos e meio. Agora, o ex-seleção pode ser mais uma opção de renome que retorna ao Brasil.

Desde 2017 na China, o meia, que disputou a Copa do Mundo de 2014, saiu do radar da seleção brasileira e ostenta atualmente um dos salários mais altos do mundo. Entretanto, uma dúvida sobre o jogador ainda existe: como está o desempenho de Oscar no futebol chinês?

Depois de se destacar nas categorias de base do São Paulo, brilhar no Internacional e jogar quase cinco anos no Chelsea, Oscar foi contratado pelo Shanghai por 60 milhões de euros (204 milhões de reais). Em cinco temporadas no oriente, tem um dos maiores salários do mundo: cerca de 10 milhões de reais por mês, segundo o Marca.

Pelo time chinês, o meia brasileiro tem bons números. Em 171 partidas, marcou 51 gols e 69 assistências, somando 120 participações diretas em gols, com uma média de 0,7 por jogo. Com essas estatísticas, Oscar ficou entre os líderes de passes para gol em todas as temporadas e conquistou o Campeonato Chinês de 2018.

Oscar, com a função de armador, mantém uma média de 3,15 passes para finalização por partida, o que propiciou a criação de 98 grandes chances. O meia ainda não acumula históricos de lesão e, em cinco anos, perdeu apenas cinco jogos por problemas físicos.

