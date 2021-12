Como é a casa de Messi em Paris — alugada por 20.000 euros mensais

A vida pessoal de Lionel Messi, astro mundial geralmente reservado e tímido, sempre gerou curiosidade. Contratado pelo Paris Saint-Germain em agosto, o argentino deixou Barcelona, seu lar por quase duas décadas, e se mudou para a capital francesa. Inicialmente, a família Messi se hoespedou no Le Royal Monceau, hotel luxuoso no centro parisiense, com diárias a partir de 1.400 euros. Há alguns meses, o atacante encontrou a casa “perfeita”: uma mansão de 300 m², localizada na região de Neuilly-sur-Seine, noroeste da cidade, a cerca de 6 km do Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Graças a postagens de Messi e de Antonella Roccuzzo, sua esposa, alguns detalhes do imóvel foram revelados.

Apesar da expectativa inicial ser por um palácio luxuoso, a família Messi optou por uma casa menos chamativa, apesar de grande. Segundo veículos da imprensa francesa, como o canal RMC Sport, o aluguel mensal da casa, com dois andares, quatro quartos e um jardim, gira em torno de 20.000 euros (equivalente a 126.000 reais pela cotação atual). As publicações de Antonela Roccuzzo mostram momentos do jogador com seus filhos, Mateo, Thiago e Ciro, assistindo a filmes e brincando.

Messi na sua nova casa quase entrando na lareira kkkkkkk pic.twitter.com/YudtNdsHyL — Michele Lima (@micheleslima) November 18, 2021 Continua após a publicidade

Antonella publicou recentemente um vídeo no qual o jogador brinca de futebol com seus filhos, dentro de uma sala. No mesmo local, Messi também foi “flagrado” se esquentando, em frente a uma lareira, assistindo a um filme da saga Harry Potter.

Messi jugando con sus hijos al fútbol en casa, lo que amo a esta familia 😍pic.twitter.com/uexuYKUDDo — Messista (@Lm10Messista) December 8, 2021

A esposa, amor de Messi desde a adolescência, também iniciou aulas de francês após se mudar para a Cidade Luz e publicou fotos em um escritório. Além disso, a argentina já divulgou fotos de uma sala de jantar, com mesa para dez lugares. Outro cômodo já publicado foi a sala de jogos, na qual os herdeiros têm opções de brinquedo e entretenimento.

