Como Diego Alves foi de estrela do Flamengo a 3ª opção de Paulo Sousa

Aos 36 anos, o goleiro Diego Alves vive tempos difíceis no Flamengo. Há cinco anos no Rubro-negro, o experiente goleiro atuou em apenas dois jogos na temporada, contra Madureira e Resende, ainda em fevereiro pelo Campeonato Carioca, e desde então perdeu espaço com a chegada do treinador português Paulo Sousa. Peça importante no supertime de 2019, Alves hoje é mais visto no departamento médico do que em campo e enfrenta concorrência na posição.

O novo capítulo de atrito entre o goleiro e o treinador português se deu na entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 e classificação do Flamengo as oitavas de final da Libertadores. Paulo Sousa revelou que Diego Alves teria se colocado à disposição para a partida contra a Universidad Católica, após dez dias sem treinar. Se recuperando de lesão, o goleiro não é relacionado desde o último dia 8.

Sousa ainda ironizou uma conversa entre Diego Alves e o diretor Bruno Spindel. “Ontem [segunda] de manhã ele continuava a ter dores. À tarde, o nosso fisioterapeuta disse que o Diego estava melhorzinho, que se sentia capaz para poder treinar. Se vocês verificarem o que são dores no púbis e o tempo que leva para recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço”, disse o técnico.

Também enigmático, Diego Alves postou na última quarta-feira, 18, uma foto do ex-atacante rubro-negro Adriano com sua célebre mensagem na camisa: “Deus perdoe essas pessoas ruins.”

Desde que chegou à equipe, com a missão de promover uma reformulação no elenco, Paulo Sousa vinha optando por dar chances ao jovem goleiro Hugo Souza, que atuou em 21 partidas até aqui no ano e atualmente está extremamente pressionado pela torcida em razão das falhas decisivas nos jogos. O posto, portanto, é um grande problema na Gávea. Por conta disso, em abril, o clube anunciou a contratação do experiente goleiro Santos, ex-Athletico-PR, mas uma lesão impediu sua sequência.

Não é novidade que a passagem de Diego Alves no Flamengo, embora vitoriosa, também é marcada pelo histórico de lesões e críticas sobre queda em seu rendimento. Entre altos e baixos, no início do ano passado, o jogador fez as pazes com a torcida ao ser o herói na conquista da Supercopa, depois de evitar três pênaltis do Palmeiras.

O goleiro esteve em campo em 49 jogos no último ano, sendo 26 rodadas do Brasileirão. O fim da temporada foi marcado novamente por um novo problema físico. Desta vez, um desconforto no joelho direito que o deixou de fora das partidas finais da equipe no ano. Hugo Souza, reserva imediato, foi utilizado em 13 jogos.

No mágico ano de 2019, em que o Flamengo conquistou os títulos do Carioca, do Brasileiro e da Libertadores, ele atuou em 62 jogos com a equipe e uma das referências da equipe de Jorge Jesus. Com passagem pela seleção brasileira, Diego Alves foi contratado pelo Flamengo em 2017, após dez anos no futebol espanhol.

Desde então, fez 210 jogos pelo Rubro-negro e ganhou seis títulos. O vínculo do atleta, que faz 37 anos em junho, é válido até dezembro deste ano e dificilmente será renovado. Paulo Sousa e o titular Hugo Souza também tem futuro incerto, visto que ainda não convenceram a torcida rubro-negra.

