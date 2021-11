Como assistir: feriado tem Botafogo na briga por título e Itália ameaçada

A segunda-feira de 15 de novembro, feriado da Proclamação da República, terá um interessante cardápio de futebol. No Brasil, destaque para o Botafogo que, brigando pelo titulo da Série B do Brasileirão, recebe o Operário-PR, às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Na Europa, às 16h45 (de Brasília), os olhos estarão voltados à atual campeã continental Itália, que tentará afastar os riscos de jogar a repescagem da Copa do Mundo de 2022.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A um empate de reassumir a liderança da Série B, o Botafogo, em caso de vitória sobre o Operário, ficará com folga de dois pontos no topo da tabela, faltando três rodadas para o fim. A partida será transmitida via Premiere.

Já a Azzurra, jogando fora de casa, enfrenta a Irlanda do Norte sem certezas de classificação e enfrentando o trauma de ter ficado fora do último Mundial após ser derrotado pela Suécia na repescagem. Com 15 pontos, a Itália é a líder do grupo C por ter dois gols de saldo a mais do que a Suíça, que enfrenta a Bulgária em casa.

Assim, caso Itália e Suíça vençam, e a equipe suíça consiga tirar a diferença de saldo, a badalada equipe de Roberto Mancini precisará de mais dois jogos para garantir espaço no Catar. O jogo será televisionado pelo canal pago TNT e pelo serviço de streaming estadio.com.

Pouco depois, às 17h30, a Ferroviária encara o Santa Fé, pela semifinal da Libertadores feminina, com transmissão do Fox Sports e Star+.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Confira os jogos desta segunda-feira:

Campeonato Brasileiro Série B

Londrina x Ponte Preta – 16h

Botafogo x Operário-PR – 16h

Brusque x CRB – 16h

Náutico x Sampaio Corrêa – 18h

Vila Nova x Vasco – 18h

Remo x Goiás – 20h

Continua após a publicidade

Eliminatórias da Europa

Irlanda do Norte x Itália – 16h45

Suíça x Bulgária – 16h45

Polônia x Hungria – 16h45

San Marino x Inglaterra – 16h45

Libertadores feminina:

Ferroviária x Santa Fé – 17h30

Copa do Brasil sub-17 (final):

Flamengo x São Paulo – 17h