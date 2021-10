Como assistir: decisões da Copa do Brasil e grandes em ação na Europa

Atualizado em 27 out 2021, 15h00 - Publicado em 27 out 2021, 11h11

Flamengo, Athletico Paranense, Fortaleza e Atlético Mineiro definem nesta quarta-feira, 27, os finalistas da Copa do Brasil. Mais do a possibilidade de um título inédito para duas das quatro equipes – Atlético Paranaense e Fortaleza –, além da chance de mais títulos da competição para cariocas e mineiros, os semifinalistas vencedores também assegurarão premiações milionárias: 22 milhões para o vice-campeão e 54 milhões de reais para o campeão. O dia ainda será repleto de jogos na Inglaterra, Espanha e Itália, além de confrontos pelo Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, a situação mais cômoda é a do Atlético Mineiro. A equipe do técnico Cuca venceu por 4 a 0 o primeiro encontro com o Fortaleza, no Mineirão, e pode até perder por três gols de diferença para se classificar. Derrota por quatro gols de diferença, marcando gols, também assegura os mineiros na decisão da competição nacional. A partida decisiva será às 21h30, na Arena Castelão, com transmissão da TV Globo, SporTV e Premiere.

De olho nas decisões da minha #Semifinal! 😎 Os jogos de hoje terão transmissão televisiva pelo @SporTV. ▶️ Canais 37, 38, 39, 537 (HD), 538 (HD) e 539 (HD) na @ClaroBrasil. #CopaIntelbrasDoBrasil pic.twitter.com/C1jmmaQ64a — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) October 27, 2021

No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode ter até seis desfalques, quatro titulares: Marcelo Benevenuto e Lucas Lima, que já atuaram por outras equipes na competição, além de Lucas Crispim e Yago Pikachu, machucados. O atacante Robson também é baixa, enquanto o zagueiro Tinga dúvida. Ele se recupera de lesão muscular.

O Atlético, por sua vez, não poderá contar com os meio-campistas Allan e Savarino. O primeiro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto venezuelano se queixou de incômodo no púbis e será poupado. Nathan e Mariano também não viajaram.

Flamengo e Athletico Paranaense, no Maracanã, às 21h30, decidem a segunda vaga para a decisão. A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Premiere. O primeiro jogo, na Arena da Baixada, terminou empatado por 2 a 2. A equipe carioca pode até empatar sem gols ou por 1 a 1 para se classificar à decisão.

Sob o comando de Renato Gaúcho, o Flamengo chega em momento conturbado. Empatou recentemente com o Cuiabá e foi derrotado, no fim de semana, no clássico com o Fluminense. O técnico, inclusive, foi alvo de vaias. O time poderá contar com os retornos de Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, mas segue sem nomes como Arrascaeta e David Luiz, ambos machucados.

O Atlhetico ainda tenta embalar com o técnico Alberto Valentim. Em seis jogos até aqui são três derrotas, dois empates e uma vitória. Matheus Babi, machucado, e Richard, afastado, são desfalques para o confronto.

A quarta também terá duas partidas pelo Campeonato Brasileiro – Bahia x Ceará e Santos x Fluminense, ambos às 19h – e diversos jogos do futebol europeu transmitidos no Brasil; confira os horários e canais:

13h30 – Juventus x Sassuolo – Fox Sports e Star+

14h – Rayo Vallecano x Barcelona – Star+

15h45 – Empoli x Inter de Milão – Star+

15h45 – Lazio x Fiorentina – Star+

15h45 – Borussia M’gladbach x Bayern de Munique – ESPN e Star+

15h45 – West Ham x Manchester City – ESPN Brasil e Star+

15h45 – Preston x Liverpool – Star+

16h30 – Real Madrid x Osasuna – Fox Sports e Star+

19h – Bahia x Ceará – Premiere e TNT

19h – Santos x Fluminense – Premiere

21h30 – Flamengo x Athletico-PR – Globo, SporTV e Premiere

21h30 – Fortaleza x Atlético-MG – Globo, SporTV e Premiere

