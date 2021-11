Como assistir: Atlético-MG x Grêmio, Champions e Libertadores feminina

Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, 3, às 21h, no Mineirão, em partida atrasada pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com objetivos bem distintos. Enquanto os mineiros buscam ampliar a vantagem na liderança da competição, os gaúchos querem sobrevida pela permanência. A partida terá transmissão do SporTV e pelo Premiere e será só uma das atrações do dia que ainda conta com sete confrontos pela quarta rodada da Liga dos Campeões, o principal deles entre Liverpool x Atlético de Madri, além do início da Libertadores feminina.

Assine e receba PLACAR em casa a partir de R$ 14,90/mês

Pela Champions, a rodada começa às 14h45 (de Brasília) com Milan x Porto e Real Madrid x Shakhtar Donetsk. A partir das 17h (de Brasília) mais cinco partidas: Borussia Dortmund x Ajax, Manchester City x Clube Brugge, Liverpool x Atlético de Madri, Red Bull Leipzig x Paris Saint-Germain e Sporting x Besiktas.

A rodada da Libertadores feminina inicia às 17h30 (de Brasília) com Ferroviária x Sol de América, com transmissão pela Conmebol TV, Fox Sports e Star+. Mais três jogos pela competição encerram o dia; confira, abaixo, os jogos do dia e como assisti-los:

Liga dos Campeões da Europa

14h45

Milan x Porto – Space e HBO Max

Real Madrid x Shakhtar Donetsk – TNT e HBO Max

Continua após a publicidade

17h

Borussia Dortmund x Ajax – Space e HBO Max

Manchester City x Club Brugge – HBO Max

Liverpool x Atlético Madrid – TNT e HBO Max

Red Bull Leipzig x Paris Saint-Germain – HBO Max

Sporting x Besiktas – HBO Max

Libertadores feminina

17h30

Ferroviária x Sol de América – Conmebol TV, Fox Sports e Star+

Cerro Porteño x Santiago Morning – Star+

19h45

Yaracuyanos x Kindermann – Conmebol TV e Fox Sports

Deportivo Cuenca x Santa Fé – Star+

Brasileirão Série A

21h

Atlético Mineiro x Grêmio – SporTV e Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!