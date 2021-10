Como assistir a PSG x Manchester City e outros duelos da Champions

A Liga dos Campeões inicia já nesta terça-feira, 28, a sua segunda rodada da fase de grupos e os grandes jogos atraem diversos olhares em todo o mundo. Oito confrontos acontecem e, entre eles, está um dos mais esperados da atual temporada: Paris Saint-Germain e Manchester City, às 16h, no Parque dos Príncipes, que colocará frente a frente dois dos elencos mais badalados da Europa. Messi, Neymar, Mbappé e cia. medem forças contra Pep Guardiola, Grealish, De Bruyne e outros grandes nomes. Veja como assistir a esse jogo e aos outros duelos do dia:

A rodada será aberta com duas partidas logo às 13h45. Em Kiev, na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk recebe a Inter de Milão pelo grupo D, por uma partida que pode medir o começo das equipes no torneio. Após derrota na rodada inicial, tanto o time ucraniano quanto o italiano precisam pontuar para uma melhor posição na chave. A partida poderá ser acompanhada via TNT e HBO Max. Simultaneamente, o Ajax recebe o Besiktas pelo grupo C e o jogo será transmitido pelo canal pago Space e pelo serviço de streaming HBO Max.

Mais tarde, às 16h, o jogo mais esperado do dia acontece. Pelo grupo A do torneio, o PSG enfrenta o City. Em casa, o time francês precisa vencer após empatar na estreia e, para isso, deve contar com o retorno de Lionel Messi, recuperado de lesão. Os ingleses, porém, chegam embalados após golear na estreia e podem abrir vantagem com um êxito. A partida será transmitida em canal aberto pelo SBT e na rede fechada pelo TNT, além do HBO Max. Pela mesma chave, RB Leipzig e Club Brugge se enfrentam no mesmo horário, com exclusividade do serviço de streaming.

Válido pelo “grupo da morte”, o San Siro volta a receber o Milan em jogo de Champions League após sete anos e a partida será contra o atual campeão espanhol Atlético de Madrid. Às 16h, o time italiano busca uma vitória após ser derrotado na estreia do torneio, enquanto os espanhóis entram em campo após empate. O jogo será transmitido pelo Space e HBO Max.

De olho também no confronto, jogando em casa, o Porto encara o Liverpool e caso pontue, pode entrar na briga por uma vaga. Todos os outros jogos poderão ser assistidos via HBO Max.

Para fechar, também às 16h, o Borussia Dortmund enfrenta o Sporting, pelo grupo C. Após vencer na estreia, o time alemão tem a chance de marcar o sexto ponto, caso bata o time português, que foi goleado na rodada inicial. Simultaneamente, Real Madrid e Sheriff Tiraspol jogam no Santiago Bernabeu. O clube moldavo já tem uma história admirável na competição e qualquer resultado que não seja uma derrota ficará para a história. Ambos os jogos serão transmitidos pelo HBO Max.