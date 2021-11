Como assistir a Flamengo x Ceará, jogo que pode dar o título ao Atlético

Uma espera de cinco décadas pode chegar ao fim nesta terça-feira, 30. Nem sequer se recuperou da ressaca da derrota para o Palmeiras na final da Libertadores e o Flamengo volta a campo nesta noite, a partir das 20h, diante do Ceará, no Maracanã, em jogo que pode garantir o título do Campeonato Brasileiro ao Atlético Mineiro. Mais três jogos completam a rodada desta noite, todos eles com transmissão exclusiva via pay-per-view no canal Premiere.

O Galo tem 11 pontos de vantagem para o Flamengo (78 a 67), o que obriga a equipe rubro-negra a vencer o Ceará para seguir com chances matemáticas de evitar o bi atleticano. Caso o Flamengo vença, o título do Galo pode acontecer contra o Bahia, na quinta-feira, 2, em Salvador. Bastaria ao clube mineiro vencer os rivais.

O Maracanã deve estar cheio para o que poderia ser uma festa de recepção aos campeões da América. No entanto, será o primeiro já sem o técnico Renato Gaúcho, demitido na última segunda-feira 29. Ele será substituído pelo interino Mauricio Souza. Vários titulares, como Isla, Rodrigo Caio, David Luiz, Filipe Luís e Arão não foram relacionados, ao contrário de Andreas Pereira, autor da falha que propiciou o gol do título da Libertadores ao palmeirense Deyverson. Nas redes sociais, torcedores se dividem sobre a forma como atleta deve ser recebido: se com vaias ou apoio.

O campeão da América também volta a campo, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá, a partir das 22h. O técnico Abel Ferreira deu descanso a seus titulares e boa parte dos reservas, enquanto a equipe da casa precisa apenas de uma vitória para se garantir na Série

Confira a classificação completa do Brasileirão

Ainda lutando para fugir do rebaixamento, Juventude e América-MG recebem, respectivamente, o Red Bull Bragantino e a já rebaixada Chapecoense. Confira, abaixo, os horários e transmissão dos jogos do dia.

19h – Juventude x Red Bull Bragantino (35ª rodada) – Premiere

20h – Flamengo x Ceará (36ª rodada) – Premiere

21h – América-MG x Chapecoense (35ª rodada) – Premiere

22h – Cuiabá x Palmeiras (36ª rodada) – Premiere

